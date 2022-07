A l’extrema dreta europea no li ha agradat gens que fins a 17 governs de la Unió Europea (UE) denunciessin que les lleis homòfobes impulsades per Hongria, en les quals es prohibeix parlar d’identitat sexual a les escoles i relaciona l’homosexualitat amb la pedofília, suposen una «amenaça contra els drets fonamentals». És per això que aquest divendres han llançat un manifest conjunt en contra de Brussel·les.

El text, firmat per 16 forces ultraconservadores i neofeixistes del continent entre les quals es troba Vox, és una repetició de les seves consignes habituals. En lloc d’esmentar directament el seu recolzament a les polítiques de l’executiu de Viktor Orbán –el partit del qual també recolza el manifest–, es fa referències a una suposada conspiració per «transformar la civilització» i imposar «noves formes de vida social».

En el text demanen elaborar «una llista de competències inviolables» per defensar la sobirania nacional dels Estats del club comunitari. Amb això, es pretén blindar i apaivagar les crítiques europees contra polítiques discriminatòries com les impulsades per Hongria o pel govern de Polònia.

Gir autoritari a Europa

No s’esmenta que les crítiques a aquests països arriben després d’un gir reaccionari que ha portat, entre altres coses, la persecució de minories ètniques i d’organitzacions humanitàries i cops autoritaris dels seus governs per aconseguir el control dels mitjans de comunicació i la justícia. La denúncia de la UE a aquestes violacions de l’Estat de dret és vista per l’extrema dreta com una «perillosa tendència a imposar un monopoli ideològic».

En el manifest demanen respectar l’«herència judeocristiana» alhora que criminalitza l’acollida europea de persones que busquen asil, una cosa que, més enllà de religions, estableix la Declaració Internacional dels Drets Humans.

A més de la formació liderada per Santiago Abascal, el manifest ha sigut impulsat per l’Agrupació Nacional de Marine Le Pen (França), la Lliga de Mateo Salvini i Germans d’Itàlia (Itàlia), FPÖ (Àustria), Fidesz (Hongria) o el Partit Llei i Justícia (Polònia), entre d’altres. No és el cas d’altres formacions nacionalistes i islamòfobes com Alternativa per Alemanya (AfD) o el Partit per la Llibertat neerlandès (PVV).