L’enfrontament entre la Unió Europea (UE) i el Govern de Viktor Orbán per una legislació hongaresa que discrimina el col·lectiu LGBTIQ i impedeix, per exemple, parlar d’homosexualitat o identitat sexual en els programes escolars va començar fa més d’un any. Tretze mesos després i davant la falta d’avenços, la Comissió Europea ha decidit denunciar Hongria davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) al considerar que hi ha discriminació contra els ciutadans sobre la base de l’orientació sexual i la identitat de gènere. Segons Brussel·les, la llei viola les regles del mercat interior, els drets fonamentals dels ciutadans, particularment del col·lectiu LGBTIQ, i els valors europeus.

La legislació, aprovada l’any passat, prohibeix o limita l’accés de persones de menys de 18 anys a continguts que promoguin o representin el que l’Executiu hongarès anomena «divergència en relació amb la identitat personal corresponent al sexe al néixer, el canvi de sexe o l’homosexualitat». Catorze estats membres van instar fa més d’un any la Comissió Europea perquè actués contra Hongria i la qüestió va generar molta polèmica en la cimera de líders europeus del juny del 2021.

Un any després, Budapest no s’ha mogut un mil·límetre i a Brussel·les han decidit passar a l’acció ja que «les autoritats hongareses no han respost de forma prou clara a les preocupacions de la Comissió en relació amb la igualtat i la protecció dels drets fonamentals, ni han presentat un compromís per posar fi a la incompatibilitat». L’Executiu comunitari afirma que mai ha qüestionat el dret a la protecció dels nens però considera que la llei hongaresa «discrimina clarament les persones per la seva orientació sexual, en contra dels valors fonamentals de la UE i viola una sèrie de normes de la UE».

Particularment, les directives sobre mitjans audiovisuals i sobre comerç electrònic, la lliure prestació de serveis, el dret a la protecció de dades, la normativa sobre transparència de mercat únic així com el dret a la vida privada i familiar, la llibertat d’expressió i informació i la no-discriminació, entre altres, consagrats a la Carta de drets fonamentals.

Cas Klubradio, també a Luxemburg

No és l’únic moviment que Brussel·les ha fet aquest divendres contra Hongria. Les autoritats comunitàries també han decidit acudir al TJUE per denunciar Hongria per vulnerar les regles de telecomunicacions de la UE al negar a la cadena de ràdio Klubradio l’ús de l’espectre radioelèctric «per motius altament qüestionables». Segons Brussel·les, el Govern hongarès va exigir «condicions desproporcionades i no transparents per a la renovació del dret» de la cadena independent i crítica amb el Govern d’Orbán a utilitzar l’espectre. A més, amb la seva conducta conclouen que Hongria també ha violat la llibertat d’expressió.

En el punt de mira de Brussel·les també segueix Polònia. En el seu cas, la Comissió Europea ha decidit llançar un ultimàtum al Govern polonès en el marc del procediment d’infracció obert el desembre pels dubtes sobre la imparcialitat del Tribunal Constitucional i diverses sentències de la cort polonesa que consideren algunes disposicions dels Tractats de la UE incompatibles amb la Constitució de Polònia. L’intercanvi de postures des de finals de l’any passat no ha resolt els dubtes de Brussel·les. «Per aquesta raó la Comissió Europea ha decidit fer un pas més en el procediment d’infracció», ha anunciat. Varsòvia té dos mesos per satisfer les preocupacions de la Comissió. Altrament, podria acabar un altre cop denunciada davant el tribunal de la UE.