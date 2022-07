Israel insta Biden a amenaçar l’Iran amb usar força militar

Fa mesos que la possibilitat d’haver de passar el proper hivern sense el gas procedent de Rússia i haver de racionar l’energia que consumim ha deixat de ser una simple hipòtesi a la Unió Europea. I, en les últimes setmanes, els senyals que aquest desenllaç podria estar més a prop del que molts dirigents europeus pensaven s’han multiplicat. Davant d’aquest escenari, la Comissió Europea ha impulsat un pla d’emergència per reduir la demanda de gas a la UE des d’aquest mateix estiu de manera coordinada.

Entre les mesures que planteja Brussel·les a partir del mes d’octubre hi ha la baixada del termòstat en els edificis públics, oficines i centres comercials a 19º per reduir el consum elèctric i compensacions financeres per a les empreses que redueixin el consum.

El viatge del president dels EUA, Joe Biden, a Israel va patir una petita topada. I l’origen del desacord està a més de 2.000 quilòmetres. L’Iran es va convertir en el punt de fricció entre el president dels Estats Units i el primer ministre, Iair Lapid. «Les paraules no els aturaran, senyor president», es va atrevir a dir-li Lapid ahir en una roda de premsa conjunta, i va fer referència a la seva solució ideal: «posar una amenaça militar creïble sobre la taula». Biden insisteix en la importància de la diplomàcia per contrarestar l’amenaça iraniana.

Va ser a territori israelià on els Estats Units es van comprometre a utilitzar «tots els elements del seu poder nacional» per evitar que l’Iran obtingui armes nuclears, quelcom reflectit en la Declaració Conjunta d’Associació Estratègica entre els EUA i Israel de Jerusalem.