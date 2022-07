L’Exèrcit de Togo ha reconegut que el cap de setmana passat va matar set adolescents al nord del país al confondre’ls amb terroristes, han anunciat les Forces Armades en un comunicat emès ahir dijous a última hora.

«Un avió de patrulla nocturna va disparar per error a un grup de persones que va confondre amb una columna de gihadistes en moviment», ha lamentat el cap d’Estat Major de l’Exèrcit togolès, el general Dadja Maganawé, en un comunicat recollit aquest divendres en els mitjans locals. «Aquesta tragèdia va ocórrer després de rebre informes sobre la infiltració de bandes armades que volien dur a terme atacs terroristes contra les localitats ubicades al nord de Dapaong (capital de la regió del nord de Sabana)», ha afegit Maganawé. A més dels set menors d’edat morts, l’Exèrcit també va indicar que dos adolescents més estan rebent tractaments mèdics a l’hospital regional de Dapaong.

En nom de les Forces Armades togoleses, Maganawé ha expressat «la seva més profunda pena per aquesta tragèdia i envia les seves sinceres condolences a les famílies dolençoses». «Les Forces Armades prendran totes les mesures necessàries i faran tot el possible per impedir que aquest tipus de tragèdies es produeixin en el futur», ha assegurat el general.

Estat d’emergència

El Govern togolès va aprovar a mitjans de juny un «estat d’emergència per seguretat» a la regió de Sabana després de registrar dos presumptes atacs terroristes contra emplaçaments militars, un el novembre del 2021 i un altre al maig. Segons va anunciar llavors l’Executiu, amb aquest decret s’engegaven «mesures administratives i accions necessàries per portar a terme operacions militars i mantenir l’ordre i la seguretat».

L’estat d’emergència es va declarar per a tres mesos, si bé pot ser prorrogat per l’Assemblea Nacional quan acabi el termini. Molts experts han advertit de la possibilitat que els grups gihadistes que operen al Sahel central (Burkina Faso, Mali i Níger) ampliïn les seves operacions a països costaners de l’Àfrica occidental, com Togo i Benín.

La regió de Sabana és fronterera amb Burkina Faso, una nació on el gihadisme ha anat en augment des del 2015, amb grups vinculats tant a Al-Qaida com a l’Estat Islàmic.