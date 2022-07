El projecte de Llei de Memòria Democràtica que el Congrés ha aprovat i remès al Senat per continuar la seva tramitació inclou un “reconeixement institucional i moral” a la “demanda de veritat” que exigeixen des de fa anys els afectats per la pandèmia de la poliomelitis”, que van patir les conseqüències de decisions del règim franquista que van provocar “la mort o maltractament de nens i nenes, famílies destrossades i arruïnades, mares amb sentiment de culpabilitat i persones supervivents amb greus seqüeles físiques, agreujades amb el temps, en una nova malaltia neurològica crònica, degenerativa i progressiva com la postpoli, i seqüeles psicològiques per a la resta de la seva vida”, segons explica el projecte de llei en la seva exposició de motius.

Per reconèixer el patiment dels afectats, el text legislatiu preveu que el Govern promogui investigacions i estudis que contribueixin a aclarir la veritat del que ha passat amb l'expansió del poliovirus durant la dictadura, a partir dels anys cinquanta, així com mesures de caràcter sanitari i social en favor dels qui han sobreviscut a la pòlio, els seus efectes tardans i la postpoli, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

Aquesta menció i les previsions que s'inclouran en el projecte de Llei de Memòria Democràtica han estat considerades com “un gran èxit” pels col·lectius que agrupen els afectats i especialment per la que té més integrants, Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya, que fa 16 anys que lluita davant les diferents administracions per aconseguir la millor atenció dels afectats i per aconseguir que se'ls reconegui com a damnificats per una “negligència de la dictadura franquista, que es va fer el sord respecte al que passava en altres països d'Europa i Amèrica, que estaven combatent-la en lloc de negar-ne l'existència”. Per aquesta raó, l'entitat assenyala que el 14 de juliol, data en què es va aprovar el projecte de llei al Congrés, va ser “un gran dia”, encara que subratlla el “dolor pels afectats de la malaltia que van quedar pel camí” .

Les gestions d'Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya han aconseguit que hi hagi cinc hospitals de referència per a l'atenció de les persones afectades, així com crear un protocol per formar els metges de capçalera, desconeixedors en molts casos d'una malaltia que la majoria considerava eradicada.