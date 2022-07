El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que la pandèmia de la Covid-19 «amenaça de soscavar els serveis d’immunització que salven vides a tot el món». «Això amenaça de posar desenes de milions de nens de països rics i pobres en risc de malalties mortals com la diftèria, el xarampió i la pneumònia», ha alertat aquest divendres en roda de premsa.

De fet, ha concretat que les anàlisis inicials indiquen que la prestació de serveis d’immunització sistemàtica es veu «considerablement obstaculitzada» en almenys 68 països, i que «és probable» que afecti uns 80 milions de nens menors d’1 any que viuen en aquests països.

Ghebreyesus ha avançat que, davant d’aquesta situació, l’OMS, l’UNICEF i Gavi, l’Aliança per a la Vacunació i altres socis estan treballant per assegurar que la pandèmia «no reverteixi dècades de progrés contra les malalties infantils prevenibles amb vacunes». «Des del canvi de segle, la mortalitat infantil s’ha reduït a la meitat, en gran part gràcies al poder de la vacunació segura i eficaç. A mesura que el món s’uneix per desenvolupar una vacuna segura i eficaç per a la Covid-19, no hem d’oblidar les dotzenes de vacunes que salven vides que ja existeixen i que han de continuar arribant als nens de tot el món», ha argumentat.

Rumors i pseudociència

El director de l’organisme de salut internacional ha apuntat que tota suspensió dels serveis de vacunació infantil és «una amenaça important per a la vida». Igualment, ha argumentat que «l’epidèmia de desinformació» també ha perjudicat la vacunació en els últims anys, pel que ha fet «una crida a tothom perquè intentin evitar que els rumors i la pseudociència soscavin els esforços de salut pública que salven milions de vides».