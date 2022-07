L’excusa més utilitzada per determinats partits polítics espanyols i per gran part dels que els donen suport per no complir amb el mandat constitucional, moral i fins i tot evangèlic (honraràs els morts) i rescatar de cunetes i fosses comunes els més de 100.000 espanyols que romanen en elles des de la Guerra Civil i la dictadura franquista és que cal deixar de mirar enrere, ja que ja ha passat el temps i l’únic que ens ha d’importar és el futur. És el mateix argument que utilitzava l’alcalde de Matiora en la pel·lícula del rus Elem Klimov Adéu a Matiora quan, per convèncer els habitants del seu llogaret que havien d’acceptar la construcció de la presa i marxar, els deia: «On tenim els ulls, a la part davantera del cap o al darrere?... A la davantera, no?... I per què?... Doncs molt senzill: perquè hem de mirar cap endavant, no cap enrere» . Més o menys era el que deia l’obedient (a les autoritats soviètiques) alcalde de Matiora als seus veïns i més o menys és el que ens diuen als espanyols des que vam començar a viure en democràcia els partits polítics de la dreta per no abordar el problema dels desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura, que continuen al mateix lloc on estaven gairebé mig segle després de finalitzada aquesta. Això no els impedeix reclamar alhora reconeixement i justícia per als assassinats pel terrorisme etarra, que, encara que per menys temps, també formen part ja del passat d’aquest país, per sort. Per a determinats partits de la dreta espanyola el que val per a uns morts (mirar enrere i demanar justícia) no val per als altres, sembla.

L’oportunisme de la portaveu parlamentària del Partit Popular al Congrés i contrincant del president del Govern en el debat de Política General celebrat aquesta setmana en no ser diputat el nou líder del seu partit, reclamant des de la tribuna un minut de silenci en memòria del regidor popular d’Ermua Miguel Ángel Blanco, de l’assassinat del qual es compleixen 25 anys, un minut de silenci que van guardar drets tots i cadascun dels parlamentaris, inclosos els dos de Bildu, no només es manifesta des de la perspectiva que deia abans (falta que arribi el dia en què el principal partit de la dreta espanyola demani un minut de silenci pels assassinats en la Guerra Civil i en la dictadura que encara romanen a les cunetes: més de 100.000, repeteixo), ni tan sols des de la seva informalitat (com recordaria després la presidenta del Parlament a la peticionària del minut de silenci, aquestes coses s’han de fer seguint el reglament del Congrés, que indica que és a la presidència d’aquest a qui competeix fer aquestes peticions, ja sigui per iniciativa pròpia, ja sigui a petició dels portaveus), sinó, sobretot i principalment, en la intenció, que no era una altra que torpedinar la llei de Memòria Democràtica que el Govern presentava a votació desviant alhora l’atenció del veritable fons d’aquesta cap a ETA, un capítol sagnant de la memòria de l’últim segle d’aquest país, però només un capítol per a la nostra desgràcia. La presència de Bildu, la versió renovada i institucionalista de l’independentisme basc d’esquerres, entre els partits que donarien suport a la nova llei al Partit Popular li ha semblat aquesta vegada una excusa millor per oposar-se al compliment de l’Evangeli i del mandat de l’ONU que aquell de l’alcalde de Matiora que cal mirar cap endavant i no cap enrere, perquè per alguna cosa tenim els ulls a la cara.