Nova crisi política a Itàlia per la dimissió de Draghi

Dia de vertigen a Roma. El primer ministre italià, Mario Draghi, va presentr ahir la dimissió al president de la República, Sergio Mattarella, però aquest la va rebutjar i li va demanar presentar-se la setmana que ve davant del Parlament per avaluar la gravetat de la crisi política oberta per la decisió del populista Moviment 5 Estrelles (M5E) de retirar el suport a la coalició governamental.

De fet, Draghi va anunciar les seves intencions després que l’M5E decidís no donar suport al Govern en una votació de confiança al Senat italià per aprovar un decret d’ajudes a famílies i empreses per frenar els efectes de la inflació que castiga el país. Segons l’M5S, la mesura proposada pels seus socis era «insuficient».

L’exbanquer italià va prendre la decisió malgrat que encara gaudeix dels números necessaris al Parlament per seguir endavant com a cap del Govern. La raó d’això és que «la majoria d’unitat nacional que ha sostingut aquest Govern des de la seva creació ja no existeix», es va justificar. En els darrers dies, «vaig intentar complaure» les peticions fetes per les forces polítiques de la meva coalició», va continuar . Tot i això, «aquest esforç no ha estat suficient», va considerar, sense esmentar l’M5S.

El moment coincideix amb la maniobra de Luigi Di Maio, ministre italià d’Exteriors i un dels antics pesos pesants de l’M5E, d’abandonar la formació.