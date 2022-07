El primer ministre hongarès, <strong>Viktor Orbán</strong>, ha amenaçat de fer sortir el país de la Unió Europea (UE). Durant un acte electoral celebrat aquest dissabte a Budapest, el controvertit mandatari ultraconservador ha esmentat obertament per primer cop aquesta possibilitat i ha acusat Brussel·les d’haver llançat «una guerra santa, un gihad» en nom de l’Estat de dret.

Orbán, que es juga la reelecció el 3 d’abril, també ha demanat al club comunitari «tolerància» amb Hongria perquè altrament serà impossible prosseguir per un camí comú. «Volem mantenir unida la UE i per això hem fet repetidament ofertes de tolerància. No esperem que adoptin la política migratòria, de família, nacional o exterior d’Hongria, però que tampoc esperin que nosaltres adoptem les seves polítiques», ha argumentat. «La UE ha d’avançar, no retrocedir», ha remarcat.

El Tribunal Europeu de Justícia (TUE) decidirà dimecres que ve sobre els recursos presentats per Hongria i Polònia contra el mecanisme de protecció de l’Estat de dret aprovat per Brussel·les el desembre del 2020.

Erosió de la democràcia

Organismes europeus i organitzacions en favor dels Drets Humans acusen Orbán de desmantellar la democràcia des que va arribar al poder el 2010. I és que al llarg del seu mandat ha llançat una reforma partidista de la Constitució nacional en què s’incloïa una nova llei electoral que beneficia la seva formació ultraconservadora, així com una limitació de l’avortament, la persecució dels mitjans de comunicació crítics amb el Govern o una llei que criminalitza <strong>l’homosexualitat</strong>, condició que s’equipara a la pedofília i de la qual es prohibeix parlar a les escoles.

En resposta, Orbán ha assegurat aquest dissabte que «per ells, l’Estat de dret significa que volen posar-nos de genolls i coinvertir-nos en una cosa que se’ls assembla». El mandatari, referent de l’extrema dreta continental, ha argumentat que Hongria no vol ser igual que Europa occidental. «No hi ha cap altra solució que la tolerància. És l’única manera que trobem un camí comú», ha apuntat.