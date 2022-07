El PP rebutja els impostos a les elèctriques i a la banca

Va trigar tres dies a aclarir la seva posició, però finalment Alberto Núñez Feijóo, el nou líder del PP, es va manifestar ahir a través dels seus portaveus sobre els nous impostos a la banca i les elèctriques que Pedro Sánchez ha promès. Va anticipar que no avalarà pujades tributàries que «poden afectar els espanyols».

Tot i que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar hores abans que el text legislatiu inclourà la prohibició que el cost de la nova taxa a les entitats financeres es transfereixi al consumidor, el PP sosté que «no hi ha garanties» que el nou gravamen als bancs, «inconcret i difús per ara», no acabi repercutint en els clients.

Intervenció dura

La formació conservadora va fer saber la seva opinió sobre els dos principals anuncis del Govern en el discurs del debat de Política General just alhora que va avançar la seva abstenció en la votació del segon paquet de mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna. No poden avalar-lo, va dir el diputat Jaime Olano, perquè inclou mesures «populistes». Va ser tan dur en la seva intervenció que va sorprendre quan la direcció del partit va informar la premsa que s’hi abstindrien.

L’executiu va convalidar el decret llei sense problemes, amb 186 vots a favor, entre ells els de PSOE, Podem, PNB, PDeCAT i Bildu; 51 en contra (Vox), i 108 abstencions, principalment les del PP. Aquest gest de bona voluntat va arribar perquè creuen que el president ha «rectificat» i ha inclòs la baixada de l’IVA de la llum i l’ajuda de 200 euros a les persones més vulnerables, mesures que Feijóo va proposar al juny.

Els dos grans partits van aconseguir també acostar posicions en algunes propostes de resolució del debat: iniciatives amb les quals els grups insten el Govern a fer passos, encara que no són vinculants. PSOE i PP van creuar suports per aprovar la proposta que demana augmentar la despesa en Defensa fins a aconseguir el 2% del PIB i una altra que reclama que faci partícips els grups parlamentaris de l’organització de la presidència espanyola de la UE (segon semestre del 2023). Sánchez va salvar així el rebuig total del seu soci, Unides Podem, a dotar de més pressupost la partida de Defensa. L’objectiu és assolir el 2% el 2029.

En les votacions de les propostes de resolució va ser interessant posar la lupa sobre aquelles en què es va registrar un suport creuat entre socialistes i morats. Podem sí que va avalar les 15 iniciatives presentades pels seus aliats, però el PSOE només tres: sobre feminisme, cultura i reforç de l’educació pública, informa Ana Cabanillas. Tot i això, aquest desequilibri ajuda els morats a reforçar la seva posició d’esquerres i quedar-se sols defensant, per exemple, la creació d’una empresa pública d’energia i la pujada d’impostos a grans supermercats.

El PP, per la seva banda, en va treure també tres més: una sobre personal sanitari, una altra de suport a les víctimes del terrorisme i una més que reclama un nou mapa de concessions d’autobús.