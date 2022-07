Aquest dijous, míssils russos van impactar a la ciutat ucraïnesa de Vínnitsia, molt allunyada de la línia del front de guerra. Les autoritats d’Ucraïna han informat que l’atac hauria causat la mort de fins a 23 persones, entre elles tres nens, i n’hauria ferit 90 més, en el que ha qualificat com un «acte obert de terrorisme» a l’apuntar a una ciutat civil sense cap valor militar.

Almenys tres míssils russos haurien impactat en aquesta localitat al sud-oest de Kíiv, on uns 50 vehicles han quedat calcinats. Els sistemes de defensa antiaeris de Vínnitsia haurien neutralitzat un quart míssil, segons les autoritats locals.

Estat terrorista

És per aquesta raó que el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha reiterat aquest dijous la seva petició als aliats occidentals perquè Rússia sigui considerada oficialment com un Estat terrorista, al·legant que cap altre país «es permet destruir ciutats pacífiques» amb míssils de creuer i artilleria cada dia.

«I si algú llancés un atac amb míssils contra un centre mèdic a Dallas o Dresden, Déu no ho vulgui, ¿com s’anomenaria? ¿No és terrorisme?», ha dit Zelenski en el seu comunicat diari a la població ucraïnesa. El mandatari ha remarcat que la xifra de morts en aquest atac no és la definitiva, ja que l’anàlisi de runa està en curs.

Zelenski ha sostingut davant els seus aliats a Occident que una actitud «així» envers el Dret Internacional és una amenaça per a Europa i tot el món civilitzat, i ha detallat que, després d’això, no hi ha cap dubte sobre la necessitat d’un Tribunal Especial sobre «l’agressió russa contra Ucraïna».