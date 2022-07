Ajudes i paraules de suport als palestins sense un pla de pau

No hi ha plans de pau per als palestins. El president dels Estats Units, Joe Biden, va confirmar ahir en la visita als territoris ocupats una desatenció ja anunciada. «Dos estats per a dos pobles, tots dos estats respectant els drets iguals per a tots dos, tots dos pobles gaudint d’iguals mesures de llibertat i dignitat», va dir Biden en roda de premsa conjunta amb el seu homòleg palestí, Mahmud Abbàs. Però les seves paraules no van anar més enllà i no va parlar de reprendre les converses de pau entre els dos actors.

En tot cas, el líder del Partit Demòcrata sí que va portar ajuda financera per a una població en crisi econòmica. Biden va prometre 316 milions de dòlars, un centenar en finançament de la salut i 201 més per a la UNRWA, l’agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins.