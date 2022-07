Biden es reconcilia entre crítiques amb Bin Salman per la necessitat de petroli

El xoc de punys entre els dirigents saudita i nord-americà no va poder eclipsar el discret somriure a les cares. Abans d’esquivar l’encaixada de mans, Joe Biden va aterrar a la costanera Ieda, a la vora del mar Roig, per ser rebut pel líder dels que ell mateix va anomenar «pàries» durant la seva campanya presidencial. Queden lluny les seves promeses que els saudites «pagarien el preu» per l’assassinat i desmembrament del periodista Jamal Khashoggi aprovat per les autoritats saudites. En aquest moment, la crisi energètica es nota i els drets humans es deixen de banda.

«Sé que hi ha molta gent que no està d’acord amb la meva decisió de viatjar a l’Aràbia Saudita», responia així el president a les crítiques en una columna en el diari on publicava Khashoggi, el Washington Post. «Les meves opinions sobre els drets humans són clares, i les llibertats fonamentals estan sempre a l’agenda quan viatjo a l’estranger», afegia. Amb aquest viatge, el líder nord-americà busca alternatives al petroli rus i la pujada dels preus dels hidrocarburs que asfixien la població mundial. Mohammad bin Salman, el príncep hereu que governa de facto el regne, el va rebre en un dels seus palaus i no a l’aeroport, com sí que va fer amb Trump. Però l’aixecament de la prohibició que avions israelians sobrevolin el seu territori unes hores abans de l’embarcament de Biden va ser una picada d’ullet d’acostament cap al líder demòcrata. I també un gest a Israel, destí on Biden va passar 48 hores buscant maneres d’expandir la seva influència regional. Durant les hores prèvies al vol, va visitar la Cisjordània ocupada on va prometre ajuda econòmica però no un pla de pau. Amenaça iraniana Des d’Israel, Biden també va parlar de l’Iran, amenaça que preocupa els líders saudita, nord-americà i israelià. Alhora, l’Aràbia Saudita busca reforçar la seva relació de seguretat amb els Estats Units i atraure inversions perquè la seva economia depengui menys del bombament de petroli. «En realitat, és un retrocés molt gran, és punyent i decebedor», va afirmar la xicota de Khashoggi, Hatice Cengiz. «Biden perdrà la seva autoritat moral en anteposar el petroli i la conveniència als principis i valors», va afegir. «No he callat mai en parlar de drets humans», insistia Biden fa un parell de dies en una conferència de premsa amb el primer ministre israelià, Iair Lapid.