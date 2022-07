Biden s’acomiada del Pròxim Orient entre líders repressors i amb promeses de retorn. El president dels Estats Units posa punt final a la gira per la regió en què s’ha reunit amb els seus grans aliats, Israel i l’Aràbia Saudita. «No ens allunyarem del Pròxim Orient i deixarem un buit perquè l’omplin la Xina, Rússia o l’Iran», ha defensat el líder demòcrata des de la ciutat portuària saudita de Jiddah, al mar Roig, sense esmentar Israel, que esperava que la visita del mandatari nord-americà a l’Aràbia Saudita propiciés la normalització entre tots dos països.

«Això no té res a veure amb els vincles diplomàtics amb Israel», ha afirmat el ministre saudita de Relacions Exteriors, el príncep Faisal bin Farhan Al-Saud, amb referència a l’aixecament de la prohibició als avions israelians de sobrevolar l’espai aeri saudita. A l’anunciar-ho fa un parell de dies, Biden ho va qualificar com «el primer pas tangible en el camí d’una normalització més àmplia de les relacions» entre Israel i l’Aràbia Saudita. Però durant el seu viatge, amb prou feines ha fet esforços que propiciïn a estrènyer els vincles entre tots dos.

سعدت بالمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".. دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.. ونثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة ومبادراته التي تؤكد دور المملكة المحوري في هذا الشأن. pic.twitter.com/WP0hxofusP — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 16 de julio de 2022

Durant la seva última jornada, el president nord-americà s’ha trobat de manera individual amb els líders de l’Iraq, Egipte i els Emirats Àrabs Units. Amb alguns d’ells, encara no s’hi havia reunit. Després, s’han reunit en una cimera amb altres líders àrabs, sota la batuta del príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman. Biden ha aprofitat per pressionar els seus homòlegs perquè garanteixin als seus territoris la llibertat d’expressió i els drets humans, sobretot els de les dones. «El futur el guanyaran els països que donin curs a tot el potencial de les seves poblacions», permetent que «qüestionin i critiquin els líders sense temor de represàlies», ha declarat.

¿I Shirin Abu Aqleh?

A la pregunta sobre el desmembrament del periodista saudita Jamal Khashoggi, bin Salman ha reaccionat posant el focus davant Biden en l’assassinat de la corresponsal palestina-nord-americana d’Al Jazeera, Shirin Abu Aqleh. El príncep hereu, conegut popularment per les seves inicials MBS, ha interpel·lat el president sobre les accions que la seva administració està portant a terme per garantir la justícia i aclarir responsabilitats després que Abu Aqleh morís per trets israelians l’11 de maig passat. MBS ha volgut portar a col·lació aquest tema a tall de crítica per la hipocresia nord-americana a l’hora de parlar de drets humans.

Biden ha culminat una visita marcada pels interessos energètics i l’amenaça iraniana amb promeses de compromís a la regió. «Buscarem aprofitar aquest moment amb un lideratge nord-americà actiu i de principis», ha afirmat. A les preocupacions per la crisi provocada per la guerra d’Ucraïna, se li sumen les polèmiques posicions dels seus socis al Pròxim Orient respecte al conflicte. Cap dels països representats a la cimera de dissabte s’han unit a la política nord-americana de sancionar Rússia. Més aviat, als ports emiratís, hi ha atracats iots de multimilionaris russos que gaudeixen d’aquest paradís financer.