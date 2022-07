La divisió entre els partits dificulta la solució de la crisi de Govern a Itàlia

Una crisi difícil de resoldre. El centredreta, l’esquerra, els bisbes i fins i tot la premsa italiana sintetitzaven així ahir la delicadíssima situació política al país. Perquè l’esquerda dins de l’executiu de Mario Draghi és tan gran que la possibilitat que es trobi un acord que no alteri l’actual Govern ja és fins i tot més que un camí complicat. Només sorpreses d’últim moment -mai impossibles a Roma- modificarien l’anunciat epíleg de la ruptura del mandat de Draghi, després de l’abrupta traïció del Moviment 5 Estrelles (M5E).

Per això la política italiana va viure una altra jornada de tensió i cridòria, dominada per les expectatives sobre les reunions de l’M5E, la formació que, per raons encara desconegudes, va boicotejar dijous al Senat la permanència de Draghi en el poder, en retirar-li el suport en una votació de confiança sobre una llei d’ajudes contra la inflació. Però poc es va poder desfer.

Giuseppe Conte, el líder de l’M5E i l’artífex públic de la crisi, es va convertir abans en l’objecte predestinat dels dards de gairebé la totalitat de l’espectre polític italià. L’embolic polític arriba en un moment complicat per a Itàlia, un país que encara té dificultats per trobar solucions a la crisi energètica provocada per la guerra a Ucraïna, que pateix alces dels tipus d’interès sobre el deute i ha de lluitar contra un greu augment de la inflació que està minvant el poder adquisitiu de les famílies italianes.