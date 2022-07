El Poder Judicial no garanteix que pugui complir la reforma del Govern

La tensió al voltant de la renovació dels òrgans constitucionals, com són el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Constitucional (TC), segueix incrementant-se, per la qual cosa els darrers moviments del Govern per aconseguir que aquest últim aconsegueixi una majoria progressista podrien fracassar. Així ho adverteixen vocals de l’òrgan de govern dels jutges de diferents sensibilitats, que posen en qüestió l’obligació que els imposa el Congrés i que conjecturen dificultats per arribar al consens a l’hora d’escollir els dos magistrats del TC que els corresponen per quota, i que obliga a que els elegits aconsegueixin 12 suports en el ple que s’hagi de celebrar per fer-ho.

També està en perill, segons les fonts consultades, el compliment de la tradició segons la qual els nomenaments del CGPJ per al Tribunal Constitucional es corresponen sempre amb un magistrat conservador i un altre de progressista, complint així amb l’equilibri de sensibilitats d’aquest òrgan. Alguns integrants de l’òrgan temen que, en tenir el sector conservador 11 vots, únicament caldria que un altre vocal viri cap a les seves posicions per tenir la majoria necessària per poder optar fins i tot per dos magistrats conservadors per al TC. Si aquesta situació es produeix, ja no s’obtindria la majoria de set magistrats progressistes davant de cinc conservadors que desitja el Govern, sinó un tribunal fracturat en dos blocs de sis magistrats que necessitaria el vot de qualitat del nou president que es nomeni per desfer empats. El mateix president del CGPJ, Carlos Lesmes, va avançar que convocarà el ple del Consell abans del 13 de setembre, una vegada aprovada la contrareforma de la llei orgànica del poder judicial (LOPJ). Va afegir que ho farà «en un temps raonable» però que es necessita «una mica més», ja que per designar els dos magistrats del TC es requereix una majoria de tres cinquens, cosa que a hores d’ara suposa aconseguir un total de 12 vots . «És necessari que els vocals es posin d’acord en dos candidats en un número molt important i m’esforçaré perquè aquesta situació es doni, però tampoc no la puc garantir, lògicament», va dir. El mateix dia, el Govern va intentar forçar que el PP s’assegués a negociar la renovació del CGPJ; només va voler assegurar que es produeixi l’actualització d’un terç del TC, en els termes que exigeix ​​la Constitució -dos proposats per l’executiu i dos pel CGPJ en el termini de tres mesos-. Només amb els dos jutges que designi el Govern ja hi hauria majoria progressista al Constitucional. Correcció d’un canvi anterior Els socis parlamentaris de PSOE i Unides Podem van avalar dijous sense crítiques la reforma legislativa que permetrà que el CGPJ esculli els seus dos magistrats, tot i trobar-se en funcions. Per això va ser necessari corregir un canvi anterior que prohibia a l’òrgan dels jutges fer nomenaments si el mandat està caducat, com passa ara, i s’ha fet reformant la LOPJ, amb un total de 187 vots a favor, 152 en contra i 7 abstencions. Pel que fa als noms que es poden designar, també és tradició que el Poder Judicial «pesqui» per al Constitucional en el calador del Tribunal Suprem, mentre que els magistrats que són designats per l’executiu solen venir del món acadèmic. Un dels noms que està sonant amb més força és el del magistrat de la Sala Contenciosa Administrativa Pablo Lucas Murillo, jurista molt prestigiós i ponent, entre d’altres, de la sentència que va facilitar la sortida del cadàver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.