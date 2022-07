Un jutge evita que els Franco s’emportin béns de Meirás

El Jutjat de Primera Instància número 1 de la Corunya ha estimat la qüestió incidental plantejada per l’Administració General de l’Estat, a la qual es van adherir la Xunta, la diputació i els ajuntaments de Sada i la Corunya, i ordena que romanguin al Pazo de Meirás 132 béns que considera immobles per destinació o incorporació, és a dir, que van ser instal·lats amb vocació de permanència o no poden ser traslladats sense deteriorar l’edifici.

El jutge desestima l’incident d’execució del Concello de Sada, més ambiciós, que demanava que romanguessin a As Torres la totalitat dels béns, a excepció dels que els Franco acreditessin que havien estat instal·lats després de la mort del dictador el 1975.

D’aquests 132 béns que han de romandre a Meirás, només 54 eren objecte de controvèrsia entre l’Estat i els Franco. El jutjat només dóna la raó en un cas als hereus del dictador, als quals sí que els permet emportar-se unes catifes.

La taula de Pardo Bazán

L’inventari de béns de Meirás recull 697 elements. Entre aquells que els Franco es podran endur amb aquesta interlocutòria es troben béns d’Emília Pardo Bazán que van ser venuts amb As Torres el 1938, com la taula de la torre de la Quimera on va escriure algunes de les seves obres més importants.

El jutjat argumenta que els béns mobles no van ser objecte de debat durant aquest procés, per la qual cosa no es poden abordar en un incident d’execució. El Govern ja ha anunciat que interposarà una demanda per reclamar els béns que considera que formen part del Patrimoni Nacional.

La conselleria de Cultura segueix sense obrir l’expedient d’ampliació del decret BIC d’As Torres de Meiràs per incloure-hi els elements vinculats al lloc històric. Entitats memorialistes i administracions creuen decisiu aquest tràmit, que obligaria els Franco a demanar permís a la Xunta per retirar elements lligats a Pardo Bazán o a l’ús del pazo com a residència oficial del dictador.