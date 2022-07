No només és Espanya. També altres països del sud d’Europa continuen lluitant aquest diumenge contra devastadors incendis forestals, desencadenats per una onada de calor que podria batre rècords de temperatura en els pròxims dies.

A França, la situació és crítica. Al sud-oest del país, els bombers continuen lluitant contra dos incendis que ja van arrasar prop d’11.000 hectàrees des de dimarts a la regió de Bordeus, una superfície equivalent a la de París, va explicar a l’AFP l’enginyer Guillaume Rozier.

Segons l’agència meteorològica Météo-France, les temperatures podrien arribar als 40 ºC en aquesta zona. Diumenge, 37 departaments estaven sota vigilància taronja per les altes temperatures. «La calor augmenta, l’onada de calor s’estén pel país», va advertir l’esmentada agència. Les autoritats preveuen que dilluns sigui el dia «més calorós per a l’oest del país», amb temperatures que podrien superar els 40 ºC a les regions de Bretanya, Baixa Normandia, l’Aquitània i Occitània occidental.

A la turística badia d’Arcachón, a la vora de l’Atlàntic, els bombers van aconseguir frenar l’avançament del foc, tot i que diumenge a la matinada «diversos nous incendis van amenaçar els càmpings de la duna del Pilat, que han hagut de ser evacuats», va dir la prefectura de la regió de Gironda a Twitter. A la zona de Teste-de-Buch, les flames van progressar durant la nit i ja van arrasar 3.400 hectàrees. Més cap a dins, a prop de Landiras, els incendis van perdre en intensitat, però ja han cremat unes 7.100 hectàrees.

Morts a Portugal

A Portugal continua actiu un gran incendi, a prop del municipi de Chaves, a l’extrem nord del país, però està «pràcticament controlat» en el 90% del seu perímetre, segons Protecció Civil. Amb tot, gairebé tot el territori portuguès presentava diumenge un risc «màxim», «molt alt» o «elevat» d’incendis, especialment les regions interiors del centre i del nord. Aquest diumenge ha sigut la primera vegada des del 8 de juliol que les temperatures a Portugal no superen els 40 °C. Els incendis de l’última setmana van deixar dos morts i uns 60 ferits, segons l’últim balanç de les autoritats. Les flames van arrasar entre 12.000 i 15.000 hectàrees, segons els càlculs.

A Grècia, un altre país on es van declarar incendis en els últims dies, les autoritats van decidir evacuar de manera preventiva set pobles en una zona de la prefectura de Rétino, a l’illa de Creta. No obstant, l’incendi declarat divendres en aquesta illa està sota control, va indicar Protecció Civil.

«Risc per a la vida»

Les temperatures tampoc no baixen al Regne Unit, on les autoritats han emès la primera emergència nacional per calor extrema. Aquesta alerta «vermella» implica un «risc per a la vida», segons l’oficina meteorològica. Al sud d’Anglaterra, les temperatures podrien superar per primera vegada els 40 ºC dilluns o dimarts. També Itàlia es prepara per a temperatures similars.

Segons els científics, hi ha una relació directa entre les onades de calor i el canvi climàtic, ja que les emissions de gasos amb efecte hivernacle augmenten la seva intensitat, durada i freqüència.