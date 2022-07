La guerra d’Ucraïna dispara les migracions des de l’Àfrica

La guerra d’Ucraïna té cada cop més implicacions en l’àmbit geopolític. L’escassetat de combustibles i gas per les sancions imposades a Rússia, així com la inflació i l’alça de preus derivada de l’escassetat del blat, porten molts països a una situació límit. És el cas la majoria de països africans, la seguretat alimentària dels quals ja va perillar a causa del Covid, i les fams del qual empenyen novament els ciutadans desesperats cap a Europa. Els darrers quinze dies, l’arribada de migrants cap al vell continent ha augmentat un 26%, segons l’Organització Internacional de les Migracions (OIM).

Almenys 25 països del continent africà depenen directament del subministrament de cereal de Rússia o Ucraïna, amb un terç del total de les importacions de blat, mentre que 15 països arriben a importar la meitat del blat d’aquests dos proveïdors. Aquestes dades es desprenen d’un estudi de la Unió Europea publicat el març passat en què s’avaluava l’impacte de la guerra d’Ucraïna sobre el desenvolupament i el comerç. Entre el 2018 i el 2020, l’Àfrica va importar 3.700 milions de dòlars en blat de Rússia i 1.400 milions de dòlars d’Ucraïna, fet que es torna preocupant amb el tall de subministraments.

Tot i ser una regió de terres riques i verges i de recursos hídrics sense explotar, el continent africà depèn en gran manera de la importació alimentària i «qualsevol crisi en la distribució l’afectarà directament», va assegurar Youssef Cherif a El Periódico, del mateix grup que aquest diari, analista polític especialista al Nord d’Àfrica i col·laborador de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IeMed). Aquest flux, sumat a les sequeres i epidèmies al continent de què organitzacions com Metges Sense Fronteres han informat, provoca una situació especialment preocupant. «Fins i tot els països que depenen d’altres fonts de producció estan patint, perquè els preus s’han disparat a escala mundial i la majoria d’aquests països tenen els seus propis problemes econòmics estructurals», va raonar Cherif.

Fam a Àfrica

Un total de 828 milions de persones s’han vist afectades per la fam el 2021, 46 milions més que l’any anterior i fins a 150 milions més que el 2019, segons un nou informe de l’ONU. Del total més d’un terç correspon a l’Àfrica (278 milions). Allà, una de cada cinc persones (el 20,2% de la població) s’enfrontava a la fam el 2021, segons l’estudi, i tot apunta que el proper període donarà xifres encara més elevades.

En aquest sentit, si la guerra d’Ucraïna es continua prolongant en el temps i no es troba una solució al flux mercantil, «les fams prendran especial rellevància al continent, cosa que pot provocar conflictes i pandèmies, així com una forta onada migratòria cap a Europa», va assegurar Cherif. No és estrany, ja que la història avala aquesta tendència. «Fent una anàlisi històrica, es veu clar que aquestes situacions acaben generant una tensió social molt important i això desestabilitza les regions i es poden arribar a produir cops d’estat, aixecaments o canvis de règims.... Cal no oblidar les revoltes àrabs del 2011, que es van gestar en un context similar pel que fa al problema alimentari», va assegurar Juan Corona, director de la Càtedra d’Estudis Mundials de la Universitat Abat Oliba CEU.

Aquesta situació amenaça especialment el Magrib i el sud d’Europa. La tendència apunta que hi haurà una onada migratòria. «Bona part dels països afectats són països de l’entorn del Sahel, la zona al sud del Sàhara o l’Àfrica subsahariana, i és evident que una de les solucions per a aquestes persones és intentar arribar a Europa», va assegurar Corona. La distància a través de Gibraltar és la més reduïda per aconseguir l’objectiu i això fa preveure «fortes pressions migratòries els pròxims mesos», va concloure l’expert. Segons l’OIM, només a Espanya, des del 28 de juny l’arribada de migrants ha augmentat un 13%, dels quals un 36% procedeix de l’Àfrica subsahariana, un altre 31% d’Algèria i un altre 28% del Marroc.

Diplomàcia tensa

La diplomàcia entre els països del Magrib i el Govern espanyol no passa precisament pel millor moment. «S’ha produït un canvi de cromos en les relacions entre Espanya, el Marroc i Algèria», va assegurar Corona. La prova clara i més recent va ser l’actuació de la gendarmeria marroquina a l’últim salt a la tanca de Melilla del 24 de juny passat.

«Els algerians i els marroquins són molt conscients de la preocupació europea per les migracions», va assegurar Cherif. L’analista vaticina que Alger pressionarà Espanya respecte a les seves relacions amb el Marroc i la qüestió del Sàhara Occidental, i Rabat intentarà pressionar Madrid perquè mantingui la seva posició sobre el Sàhara Occidental, i també per tenir Espanya com a aliada per augmentar el finançament europeu i mitigar les crítiques europees sobre la democratització i els drets humans.

Recentment, l’OTAN va incloure en el seu concepte estratègic adoptat el mes de juny passat a Madrid els reptes que es plantegen al veïnatge meridional. D’aquesta manera, es consolida una actitud de vigilància que l’OTAN gairebé no havia materialitzat al flanc sud.