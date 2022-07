Dijous a la nit, al canal de Telegram de Dmitri Medvédev, va aparèixer un mem. En aquest es veia la cara del dimissionari primer ministre britànic Boris Johnson, després la de l’italià Mario Draghi, que també s’ha encaminat pel mateix camí del seu col·lega del Regne Unit, i, a continuació, un gran signe d’interrogació a la successiva casella. Medvédev, avui vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia, reaccionava així, al voltant d’una hora després que el primer ministre transalpí comuniqués la seva intenció de dimitir com a cap de l’Executiu italià. Una provocació amb què n’hi va haver prou perquè ràpidament el xoc entre Roma i Moscou es fes verinós i notori.

Mario Draghi ha fet passos cap a un allunyament d’Itàlia de Rússia. Però això li va valer un dels primers grans enfrontaments amb el Moviment 5 Estrelles (M5E), la formació que ara pot fer caure el seu Govern i que es va oposar a l’entrega d’armes a Ucraïna. Tot i així, Draghi va defensar aquests enviaments a Kíiv i, a més, va posar en marxa una estratègia per buscar alternatives a la dependència italiana del gas rus. Els acords per augmentar el gas procedent d’Algèria, país al qual el líder italià viatjarà aquest dilluns vinent és un exemple. D’aquesta manera, Draghi va reduir la dependència de Moscou del 40% al 25%, sent tot i així aquesta xifra problemàtica si Moscou decideix interrompre completament els subministraments a Itàlia.

Luigi Di Maio, el ministre de Relacions Exteriors d’Itàlia ha dit que «a Moscou ara estan de festa perquè Draghi ha dimitit. Autocràcies: 1. Democràcies: 0», va dir. «Medvédev ha brindat, s’ha posat content perquè li han entregat el cap de Draghi a (president rus, Vladímir) Putin», va continuar. La rèplica va arribar igualment ràpid, en boca de María Zajárova, portaveu del Ministeri d’Exteriors rus. «Atès que el ministre d’Exteriors d’Itàlia es va permetre esmentar Rússia en el marc de la seva crisi de Govern, li responc que jo auguro al poble italià un Govern que s’ocupi de resoldre els problemes creats pels seus predecessors i que no serveixi els interessos dels nord-americans», va dir Zajárova, en declaracions a l’agència italiana AGI. Rússia «intenta desestabilitzar la Unió Europea (UE) i els seus estats membres», va continuar, per la seva banda, el portaveu del Servei Exterior europeu, Peter Stano, a qui havien preguntat sobre la qüestió.

Males relacions

Paraules insòlitament dures, i clares, que reflecteixen el mal estat de la relació entre Rússia i els països europeus per la guerra d’Ucraïna, molts dels quals han aprovat sancions contra Moscou o han enviat armes per recolzar l’exèrcit ucraïnès. Però també paraules entre dos països que han tingut vincles fins i tot durant la Guerra Freda (en aquell moment, a través del difunt Partit Comunista Italià (el PCI, un dels més influents en l’Europa occidental), però després, en l’actualitat, a través de contactes entre diferents forces polítiques (Matteo Salvini, de l’ultranacionalista Lliga, ha sigut un dels més actius en anys més recents). I tot això sumat a l’arrelada relació econòmica russoitaliana, ara feta malbé pel conflicte iniciat per Putin a Ucraïna.

Un exemple, basat en xifres d’Eurostat que va sol·licitar EL PERIÓDICO: del 2012 al 2021 el total del valor de les exportacions d’Itàlia a Rússia han equivalgut a 8.200 milions d’euros a l’any de mitjana. Aquesta quantitat ésmolt més alta que la de països com Espanya (2.100 milions de mitjana) i França (6.100 milions), i més baixa que la d’Alemanya (27.400 milions). Cosa que explica la diferent repercussió econòmica de la crisi amb Moscou, més encara que, en el cas d’Itàlia, gran part del mal ha afectat indústries estratègiques per a l’economia del país transalpí: el sector tèxtil, el de l’alimentació, i el de la producció de maquinàries. De la mateixa manera, però a la inversa, temps enrere Moscou també tenia a Itàlia un gran comprador, això abans de les bateries de sancions contra Rússia.