Sánchez es blinda i vitamina a l’esquerra

La política, moltes vegades, s’alimenta de sensacions. D’atmosferes. I la que inundava fins fa uns dies el PSOE i el Govern era, de vegades, densa, asfixiant. Tot semblava anar malament, el vent bufava a favor del PP a les enquestes i el cop de gràcia el donaven, per a l’esquerra, unes tenebroses eleccions andaluses. Per això per a Pedro Sánchez era cabdal recobrar el pols, passar a l’ofensiva, voltejar el clima d’opinió. I fer-ho mitjançant el debat de l’estat de la nació.

La Moncloa creu que ho va aconseguir. Que el president va trobar la tecla. Que ara comença una remuntada que pot portar a guanyar les autonòmiques i municipals primer i les generals després. Sempre que la inflació no es desboqui encara més.

Els socialistes han passat en una setmana del pessimisme -alleujat, cert, per l’exitosa cimera de l’OTAN a Madrid- a l’optimisme. Millor, a l’eufòria. Lloen el «superb» i «empàtic» discurs de Sánchez de dimarts, es llegeixen per l’«amarga» intervenció del PP que el va seguir, es congratulen per la recomposició de la majoria de la investidura i per la recuperació, en concret, d’ERC i de les relacions amb el Govern. A la Moncloa creuen haver sortit del forat i haver començat a reanimar el votant progressista amb el gir inequívoc a l’esquerra de Sánchez, en anunciar els impostos a la banca i a les elèctriques. I no entenen com el PP ho va posar tan fàcil en centrar el discurs a ETA, desapareguda fa gairebé onze anys, per atiar l’Executiu pel seu pacte amb Bildu per a la llei de memòria democràtica.

El debat ha servit, doncs, per enfortir Sánchez vitaminant el PSOE -l’opinió és unànime, enfortir una coalició amb Unides Podem molt erosionada, amalgamar els socis i «truncar el full de ruta del PP». Per això ja es mira als Pressupostos i s’aferma la percepció que el Govern podrà continuar fins al final del 2023. «Aquesta línia arriba fins a les generals. Tot està planificat fins aleshores», assenyalen fonts molt properes a Sánchez, «les andaluses i Pegasus queden enrere. Nosaltres marquem agenda i el PP està amb ETA». Els membres del Gabinet més propers al Gabinet insisteixen que el debat marca un punt d’inflexió, que seran capaços de seguir l’ofensiva.

Però, fins a quin punt és un pur miratge? Perquè els populars se senten a resguard dels sondejos i les atmosferes en política evolucionen ràpidament. «Ha calat que nosaltres continuem mantenint la iniciativa i que sabem quina és la línia, i això és un bon inici», va sentenciar un ministre. A la Moncloa sempre subratllen que queda temps fins a les generals. Gairebé un any i mig. Que des del setembre el PSOE activarà la seva maquinària electoral, que podrà aguantar la majoria dels seus governs autonòmics i municipals, que a Alberto Núñez Feijóo, «un bluf de candidat», se li farà el camí molt llarg.

«Això no ha estat només una setmana i ja. Ens queden mesos encara per reconnectar amb la gent progressista. Al febrer ja haurem capgirat les enquestes. Va passar després de les eleccions madrilenyes: semblava que el PP arrasaria i després, a les de Castella i Lleó [al febrer] va punxar i van matar Pablo Casado», analitzen fonts governamentals, que no obstant reconeixen que totes les previsions poden estavellar-se si la inflació no es controla. I això depèn, en gran manera, de la guerra a Ucraïna.

I els canvis? El xut d’energia que va infondre el debat fa preveure, segons sembla de ministres, dirigents i diputats, que els presumibles relleus, si es produeixen, arribin a l’estiu. De moment, no està convocada per dilluns cap reunió de l’executiva federal del PSOE, i això ha fet que alguns a Ferraz respirin una mica més tranquils.

Però, com recorda un càrrec, Sánchez va desencadenar la renovació (a l’Executiu i a la direcció) un dissabte de mitjans de juliol, i a més ell té mans lliures per fer i desfer. Ara, sí que es percep que la pressió és més gran sobre la cúpula federal, més que al Govern, per preparar-lo de cara al cicle electoral, projectar més la seva veu i arreglar les disfuncions que ocasiona la tensió, cada dia més palpable, entre els números dos i tres, Adriana Lastra i Santos Cerdán.