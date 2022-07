Desenes de milers de tailandesos han reprès aquest cap de setmana les seves protestes contra el Govern i la monarquia en un moviment cada vegada més extens i audaç que col·loca els poders davant una crisi inèdita. Les protestes van acabar aquest diumenge de manera pacífica després de l’entrega d’una carta amb tres demandes que atempten contra els fonaments del país: la reforma de la corona, l’aprovació d’una nova Constitució més democràtica i la dimissió de l’Executiu de Prayuth Chan-ocha.

Els manifestants van entregar la carta a un comandament policial, després que se’ls prohibís l’entrada al Tribunal Suprem, amb la instrucció que es remetés a la casa reial. És dubtós que arribi a les mans del rei Maha Vajiralongkorn, però el gest ja va ser aclamat per la multitud com una victòria històrica. No va ser l’únic acte simbòlic. Al matí havien deixat una placa als voltants del Gran Palau amb una inscripció desafiadora: «En aquest lloc, el poble ha expressat el seu desig que el país pertanyi a la gent i no al monarca, perquè ens ha decebut». La policia decidirà en els pròxims dies què fer amb la carta i la placa.

Els líders han convocat una vaga general per al 14 d’octubre i han demanat als seus seguidors que retirin els seus fons i cremin les cartilles del Banc de Siam, que té el monarca com a principal accionista. També han recomanat que segueixin amb la simbologia adoptada pel moviment, com el gest dels tres dits i els llaços blancs.

Tabú enderrocat

Tailàndia suma dues dècades de fractures socials i transitant de democràcies fràgils a dictadures toves, però mai s’havien escoltat protestes contra la monarquia. La mort de Bhumibol i el seu relleu pel seu fill, sense el respecte i veneració popular de què va gaudir aquell, ha demolit el tabú. Prayuth ha revelat que, per expressa petició del monarca, no ha volgut aplicar la llei de lesa majestat, que preveu fins a 15 anys de presó als que alcen la seva veu contra la corona. Però sobre els líders s’amunteguen càrrecs, com el de sedició, que contempla set anys de presó.

Les protestes es van gestar mesos enrere a les universitats i ja s’han estès a altres sectors socials. Entre ells hi figuren els Camises Vermelles, grup format per camperols de la Tailàndia menys resplendent i les classes urbanes baixes, que anys enrere també van desafiar als carrers els poders fàctics de Bangkok fins que van ser dissolts forçosament pels militars. La tenacitat del moviment actual empeny el país dels somriures cap a un territori desconegut i es tem per la reacció militar si a la corona se li esgota la paciència.