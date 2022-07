Cuba s’enfronta a la crisi migratòria més gran de la seva història

«Pots anomenar-me Adrián, Carlos o el que et sembli. Prefereixo que el meu nom no es conegui. Acabem d’arribar a Ohio després d’una odissea que va incloure avions, cavalls i cotxes, suborns, humiliacions, gana i fred. Ara hem de començar de nou». La veu que parla de l’altra banda del telèfon pertany a un advocat amb un màster en filosofia que va decidir abandonar Cuba amb la família. És només un més dels 25.000 cubans que en els dos últims mesos han travessat Centreamèrica, s’han internat a Mèxic i han creuat cap als Estats Units amb «només una motxilla a l’esquena». El 1980, l’anomenada crisi del Mariel va provocar la sortida del país de 125.000 cubans cap a La Florida. Aquell número que sempre s’ha recordat com a ferida social ha estat superat. Més de 140.000 persones van abandonar l’illa només entre l’octubre i el maig, la crisi migratòria més gran de la seva història.

El nou èxode té múltiples causes: la crisi econòmica, agreujada per la pandèmia i la incompetència de les autoritats. Però, alhora, l’asfíxia política aguditzada des de l’eclosió popular de l’11 de juliol del 2021. «Ja no podíem més», diu Adrián o Carlos. El seu grup familiar, dues parelles amb els seus fills respectius, va aprofitar les circumstàncies que el mateix Govern ha propiciat per a la fugida: viatjar a Nicaragua sense visat, encara que a un preu exorbitant. «Els bitllets d’avió van costar cadascun 4.200 dòlars». Negoci rodó per a les autoritats dels dos països. Així ho han fet al llarg de l’any gairebé 60.000 dels seus compatriotes.

«Quan vam aterrar a Managua ens estava esperant un home gran que ens va portar a una casa. Hi vam romandre una nit. L’altre dia vam cavalcar cap a Hondures. Sempre fugint de la vista de la policia, evitant els retens o pagant als guàrdies fronterers». La terra ha guanyat el mar com a ruta de sortida. Però encara hi ha cubans que s’atreveixen a travessar l’estret de La Florida, amb el risc de ser interceptats per la Guàrdia Costanera dels Estats Units.

Des que regeix l’acord migratori del 1994, la pastera ha deixat de ser un mitjà per arribar als Estats Units. Per això, gairebé dues mil persones van tornar a l’illa. Els darrers tres havien intentat creuar el corrent del Golf en una bicicleta aquàtica. Per a Carlos o Adrián no tenia sentit arriscar-se a una aventura com aquesta. Ell i els seus van triar el viatge més llarg que oferia més garanties d’èxit. «Vam arribar a Guatemala acompanyats per les persones que treballaven amb els coiots. Sempre estaven concatenats, quan algú et deixa, un altre ve a buscar-te. S’acosta i ensenya la teva foto. Ells negociaven davant de cada situació. Vam anar amb transport públic fins al moment en què vam creuar fronteres».

Arribada a Mèxic

Així, van entrar a Mèxic pel municipi de Tenosique. D’allà, a Cancún. «Allà ens va capturar la policia. En principi no va acceptar el suborn perquè, van dir, era molt baix. Després d’unes negociacions ens van deixar marxar». Fins que es van topar amb «la migra». Van tenir sort perquè eren tot un grup familiar i això els va beneficiar davant de les autoritats. Després d’uns quants dies d’un desplaçament furtiu van arribar a Tijuana. Només va ser una escala. Calia arribar a Mexicali, a la baixa Califòrnia, i el punt d’entrada als Estats Units.

El Río Bravo esperava amb la promesa d’un punt final a la dura travessia. «Vam començar junts nou. En quedem sis. Als altres tres els va atemorir la situació i van optar per altres camins». Les imatges dels cubans que el creuen són esfereïdores. Carlos o Adrián podia haver estat un del grup que va filmar un periodista de la Fox. Van creuar el riu lentament, com si es tractés d’un grup comando. Arizona no els va rebre de la millor manera. «El fred era terrible. Ens despertaven tres vegades durant la matinada, a crits, com si fos una presó».

Adrián o Carlos ha començat a treballar. El seu «somni americà» és petit en cert sentit. «El tema de conversa de tots els que migren és quant deuen. Cal pagar els diners gastats que ens va oferir un pare, un oncle, un amic, o diversos, com va ser el meu cas. La despesa total de la meva família va ser de 58.300 dòlars A això cal sumar-hi els 19.200 dòlars que vam treure de Cuba, on vam vendre fins i tot la roba i els telèfons».