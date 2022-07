Els sis primers dies d’onada de calor provoquen 360 morts a Espanya

Els sis primers dies de la segona onada de calor d’aquest any, entre el 10 i el 15 de juliol, es van registrar a Espanya 360 morts atribuïbles a les temperatures extremes, segons el sistema de vigilància MoMo de l’Institut Carlos III que monitoritza els increments a la mortalitat relacionades amb la meteorologia.

Diumenge dia 10, la primera jornada oficial d’onada de calor, es van comptabilitzar 15 morts a Espanya per altes temperatures. Aquesta xifra va anar creixent amb el pas dels dies, mentre l’onada de calor s’ha anat establint a tot el país. Així, el dia 11 hi va haver fins a 28 morts per aquest motiu, segons els registres de MoMo.

El dia 12 les morts per altes temperatures van pujar fins a 41; el 13, les morts van ser 60, i el 14, l’onada de calor va donar lloc a un total de 93 morts. L’endemà, el 15 de juliol, les morts es van disparar fins a un total de 123. Aquesta és la darrera dada que recull l’estadística de monitorització de la mortalitat diària per excés de temperatura.

Si es comparen les xifres dels darrers sis dies amb les de les jornades prèvies a les altes temperatures, la diferència és evident: El dia 9, els morts registrades per aquest sistema de vigilància van ser 8 i els dies immediatament anteriors, 5.

Des del començament de mes de juliol, les morts atribuïbles a temperatures extremes pugen a 387, mentre que al juny, quan va tenir lloc la primera onada de calor d’aquest any, el nombre de morts per aquesta causa va ser de 830, la xifra més alta de l’any. En total, entre tots dos mesos sumen un total de 1.217 defuncions per altes temperatures.

En la majoria d’aquests casos, segons les dades, es tracta de persones grans que pateixen una descompensació de la salut a causa de la calor extrema.