Noves revelacions sobre <strong>Pegasus</strong>. El programa israelià d’espionatge va ser utilitzat a Tailàndia per piratejar els telèfons mòbils de més de 30 activistes del moviment estudiantil prodemocràtic entre el 2020 i el 2021, segons han destapat aquest dilluns múltiples investigacions de Citizen Lab, iLaw i Amnistia Internacional, després que el novembre passat Apple advertís els usuaris dels iPhone que havien sigut infectats amb aquest virus.

Aquests informes demostren que les víctimes van ser espiades quan participaven en manifestacions en contra de les polítiques del govern tailandès i contra l’abans venerada monarquia. L’actual executiu va arribar al poder el 2019 en unes eleccions àmpliament criticades, ja que malgrat disfressar-se com a democràtiques es van fer després d’un cop d’Estat en què es van reprimir les llibertats. L’actual primer ministre, Prayut Chan-o-cha, és el cap de la junta militar que va encapçalar la dictadura.

Entre les víctimes d’aquest espionatge amb Pegasus, hi figuren els organitzadors de les protestes pacífiques i prodemocràtiques contra el règim i la monarquia, alguns dels quals han sigut detinguts i acusats de violar les restrictives lleis del país asiàtic, que prohibeixen les grans concentracions, les crítiques al rei o les accions del govern.

Tot i que les investigacions no assenyalen directament les autoritats tailandeses de ser darrere d’aquesta operació d’espionatge a la dissidència, el fabricant de Pegasus, NSO Group, ha assegurat que només ven el seu programa a organismes governamentals. La venda del programa espia requereix l’aprovació del govern d’Israel.

A la llista negra

Pegasus és un ‘software’ espia que és capaç d’infiltrar-se als mòbils de les seves víctimes i parasitar-ne el sistema per convertir-lo en un aparell de vigilància. Així, sense que la víctima pugui detectar-ho, el programa pot accedir a tota la informació del dispositiu i és capaç d’utilitzar les càmeres i micròfons per veure i escoltar els seus objectius.

Múltiples investigacions han tret a la llum que Pegasus ha sigut utilitzat contra dissidents polítics a gairebé 50 països de tot el món, des de l’Aràbia Saudita, Mèxic, Ruanda o Espanya. Més de 60 polítics, advocats i activistes independentistes catalans van ser atacats amb aquest sistema, que també hauria servit per facilitar l’execució del periodista dissident saudita Jamaal Khashoggi o per punxar el telèfon d’almenys 14 caps d’Estat com l’espanyol Pedro Sánchez o el francès Emmanuel Macron.

La successió d’escàndols per l’ús de Pegasus ha portat els Estats Units a posar el fabricant d’aquesta arma, NSO Group, a la seva llista negra per amenaçar els seus «interessos de seguretat nacional i de política exterior». Tant Apple com Meta, propietària de Facebook, també han demandat la firma per haver piratejat els seus equips per vigilar les seves víctimes.