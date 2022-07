Encara que països com Espanya ja no exigeixin el certificat COVID als turistes que procedeixen de la Unió Europea, altres estats de la zona euro sí que ho sol·liciten per controlar l'entrada de la COVID-19 al seu territori. Per aquesta raó, el Consell de la Unió Europea (UE) va aprovar prorrogar fins al juny del 2023 el reglament sobre el certificat digital COVID per permetre la mobilitat de persones ja vacunades.