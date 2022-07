El trànsit ferroviari per la línia d’alta velocitat (AVE) Madrid-Galícia ha quedat suspès totalment passat aquest migdia després que els anteriors serveis entre les dues comunitats, durant aquest dilluns, es fessin en part per carretera per l’incendi forestal declarat a Losacio (Zamora).

En quatre serveis d’aquest dilluns al matí entre Madrid i Galícia, dos en cada sentit, el trajecte entre Zamora i l’estació de l’AVE de Puebla de Sanabria s’ha portat a terme en transport alternatiu per carretera en autobusos, segons han detallat fonts de Renfe. En un dels últims trens que han completat el trajecte ferroviari s’han arribat a viure moments de cert pànic entre els passatgers de l’AVE davant la proximitat de les flames al seu pas per Sanabria, tal com ho demostren les imatges compartides per un dels passatgers, el professor de Periodisme de la Universitat Carlos III de Madrid Francisco Seoane, que informava també que la situació ha millorat després d’uns quants minuts parats davant el foc amb la represa del viatge. Momentos de pánico en el tren Madrid-Ferrol a la altura de Zamora-Sanabria, 9:30hs. El tren continuó el trayecto tras unos minutos parado. @renfe @adif @lavozdegalicia pic.twitter.com/YXcuBXlIJQ — Francisco Seoane Pérez (@PacoSeoanePerez) 18 de julio de 2022 Posteriorment, a partir de dos quarts d’una s’ha acordat la suspensió de tots els serveis ferroviaris fins que millori la situació per l’incendi. El foc, que es va declarar diumenge a la tarda a Losacio, ha causat la mort d’un manguerista del servei d’extinció d’incendis de la Junta de Castella i Lleó i d’un ramader d’oví quan pasturava, i ha obligat a tallar també la carretera N-631. L’incendi ha causat ferides per cremades a cinc integrants d’una quadrilla helitransportada, i dues persones van patir un accident de trànsit amb ferides quan eren evacuades d’una de les catorze poblacions que han hagut de ser desallotjades pel foc.