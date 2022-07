Per primera vegada des que va perdre el Govern, l'últim baròmetre del Centre de Recerques Sociològiques (CIS) dona la victòria al PP amb un 30,1 per cent en estimació de vot -3,1 punts més que al juny- enfront del 28,2 % dels socialistes, que perden un punt en un mes i ja estan a gairebé a dos dels populars.

Segons l'enquesta del CIS elaborada entre els passats 1 i 12 de juliol, abans del debat sobre l'estat de la nació, la pujada del PP i la caiguda del PSOE té també el seu reflex en les altres dues formacions que competeixen a esquerra i dreta, Unides Podem i Vox.

Unides Podem recuperaria la tercera posició i pujaria fins al 13,4 % -3,6 punts més en només un mes-, superant a Vox, que passa del 16,5 % d'estimació de vot de l'anterior enquesta, al 12 % de juliol, deixant-se 4,5 punts des de juny.

Per la seva banda, Ciutadans continua la seva caiguda lliure i perd dues dècimes més, situant-se a l'1,7%.

En canvi, poques sorpreses pels partits catalans. El més destacable és l'increment d'ERC fins al 2,9% dels vots -un increment del 0,5 respecte al juny. Junts i la CUP gairebé no varien respecte al juny.

Quant al vot directe, sense l'anomenada cuina del CIS, l'avantatge del nou PP presidit per Alberto Núñez Feijóo sobre el PSOE és encara superior.

Un 24,9 % dels enquestats assegura que si avui se celebressin eleccions, votaria al PP, enfront del 21,1 que optaria per la papereta del PSOE.

Per blocs, la suma del PP i Vox obtindria el 42,1 % en estimació de vot enfront del 41,6 del PSOE i Unides Podem, la qual cosa en la pràctica equival a un empat tècnic.

Malgrat aquesta important pujada de les expectatives electorals del PP, una segona enquesta del CIS elaborada després del debat de l'estat de la nació apunta al fet que el president del Govern, Pedro Sánchez, va ser el vencedor d'aquesta cita parlamentària.

Sánchez va ser el guanyador del debat de la setmana passada per a gairebé un de cada quatre espanyols que el van seguir, segons un sondeig que revela a més que a més de la meitat no els va suscitar interès i que la majoria ho veu poc útil.

El president del Govern va ser qui més va agradar al 24,1 % dels quals van estar pendents del debat, a gran distància de la portaveu del PP, Cuca Gamarra, qui va convèncer al 10 % en absència de Feijóo, que si bé va estar en el Congrés no va poder intervenir perquè no és diputat.

No obstant això, el líder del PP és el líder polític millor valorat dels espanyols, per davant de la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, encara que no arriba a l'aprovat i es queda en un 4,89 sobre deu.

Yolanda Díaz, que en anteriors enquestes era l'única que superava el cinc, va perdre aquesta nota en el sondeig de juny i ara també el primer lloc, amb una nota de 4,81.

La segueix el president del Govern, Pedro Sánchez, en tercer lloc, amb 4,33 sobre deu, i el líder de Més País, Íñigo Errejón, amb 4,02.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, obté un 3,44 i, en últim lloc, repeteix el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 2,78.

Preguntats pels ministres del Govern, els ciutadans només aproven a dos, la titular de Defensa, Margarita Robles, amb un 5,21 sobre deu i aquesta vegada sí, Yolanda Díaz, amb 5,04 punts.

En aquest context, el 52,5 % dels espanyols considera que la crisi econòmica i els problemes d'índole econòmica són el principal problema d'Espanya, 7,5 punts més que al juny, seguit de l'atur que preocupa el 31,4%, la qual cosa suposa 4,8 punts menys que fa un mes.

En relació amb la situació econòmica d'Espanya, un 75,8 % la considera "dolenta" o "molt dolenta".

No obstant això, i malgrat aquesta percepció negativa de la situació econòmica general, el 63,8 % afirma que la seva situació econòmica personal és "bona" o "molt bona".