La dimissió de Lastra porta novament el PSOE al desconcert

El PSOE viu una muntanya russa emocional. De la depressió alimentada durant setmanes, mesos, per la fragilitat del Govern i la majúscula decepció de les eleccions andaluses del 19-J, va passar a l’eufòria pel debat de Política General. Però l’entusiasme va ser devorat ahir pel retorn a la incertesa. El partit s’enfonsava de nou en el desconcert quan va saber, a primera hora del matí, que deixava el càrrec Adriana Lastra, la vicesecretària general, la número dos, la dona que sempre va confiar en Pedro Sánchez, fins i tot quan el van fer fora del poder i no tenia ningú al seu costat. La mateixa dirigent va adduir raons personals, la necessitat de «tranquil·litat i repòs» absoluts que li han aconsellat els metges pel seu embaràs d’alt risc, però la seva sortida coincideix amb un mar de fons: les tensions amb el següent a l’escalafó, Santos Cerdán, secretari d’Organització, i la previsió de canvis a la cúpula del PSOE, camí que ara es facilita per al president. La falta d’un relat consistent sobre els fets, els trets creuats i la inseguretat pels passos que ara farà Sánchez (quins i quan) erosionaven l’ànim d’un partit normalment ciclotímic.

Lastra va haver de demanar una baixa laboral fa dues setmanes per un ensurt en la gestació, i de fet no va anar al debat de Política General. Davant la «dificultat de compaginar les exigències de repòs i cures», amb la «intensitat que exigeix» la direcció del PSOE, la dirigent abandona el càrrec de vicesecretària general, el que ocupava des del juny del 2017 i que va ratificar l’octubre passat. En un comunicat difós als mitjans, assenyalava que va traslladar la seva decisió «fa dies» al secretari general, a qui va agrair la seva «confiança tots aquests anys en un camí que molts van creure impossible» i que tots dos van fer realitat «pas a pas».

L’estupor va recórrer automàticament el PSOE. Tot i que el rum-rum que hi hauria canvis en el pont de comandament era un secret de domini públic, els relleus s’esperaven per a la tornada de l’estiu. I no s’anticipava una sortida d’aquesta importància, «una pèrdua tan greu», i menys comunicada un dilluns de ressaca d’un debat que havia energitzat els socialistes. A molts va sorprendre (i va molestar) que justifiqués la seva dimissió amb un embaràs, perquè no hauria de ser obstacle per mantenir un lloc d’alta direcció en un partit feminista fins al moll. Aquesta estranyesa és la que va fer bona part de la direcció sospitar que la seva caiguda tenia més relació amb les seves diferències, cada dia més insostenibles, amb Cerdán.

«L’ha pogut incomodar la tensió amb Santos, com moltes altres situacions aquests anys, però això no la fa dimitir. No som superdones encara que de vegades ho vulguem semblar. És difícil posar-se al cos i ment d’una dona que fa temps que desitja ser mare. Entre política i persona, Adriana ha triat persona. No hem de jutjar decisions», indicava una responsable de l’executiva federal que la coneix bé.

Tots els dirigents de primer nivell consultats propers a Lastra comparteixen aquesta mateixa visió, que és una decisió «totalment seva». «Li ha canviat molt la vida amb l’embaràs. No ho deixa per esperar un nadó, sinó perquè sap que haurà d’estar nou o deu mesos de baixa amb unes eleccions autonòmiques i municipals a prop, el maig del 2023. És molt difícil estar a mitges», rubrica una ministra que es va assabentar de la notícia pels mitjans. Però a altres quadres no els convenç aquest relat. Creuen que hi ha alguna cosa més. Alguns dirigents assenyalen que ella es pot haver anticipar a la reorganització que estava dissenyant Sánchez, tement una pèrdua de poder.

I ara què?

I ara què? Aquesta era l’altra gran pregunta del dia. Ara com ara, sense resposta. Més incertesa encara. Ningú sap si Sánchez escometrà els canvis pendents, per greixar la maquinària electoral del partit, ara o al setembre. Si afectaran també el Govern. Si nomenarà nou vicesecretari general o deixarà el càrrec vacant per no repetir una bicefàlia sempre indigesta en el PSOE. Si destituirà Cerdán. En les travesses, per a alguns, guanyen pes l’exlehendakari Patxi López o Antonio Hernando, el director adjunt de Gabinet a la Moncloa. Però Sánchez encara no ha donat pistes i el seu partit torna a tensionar-se.