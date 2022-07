L'exministra de Justícia Dolores Delgado ha comunicat al govern espanyol la seva renúncia com a Fiscal General de l'Estat adduint motius de salut. El Consell de Ministres ha incorporat a l'ordre del dia d'aquest dimarts el seu relleu per Álvaro García Ortiz, que va ser portaveu de la Unió Progressista de Fiscals. Delgado havia estat operada de l'esquena al mes d'abril. La seva trajectòria com a Fiscal General de l'Estat, càrrec que ocupava des del gener del 2020, ha estat marcada per l'informe contrari als indults que el govern espanyol va concedir als presos independentistes.

Segons una nota de la Fiscalia General de l'Estat, Delgado ha remès una carta a la ministra de Justícia, Pilar Llop, expressant la seva voluntat d'apartar-se de les seves responsabilitats per motius de salut. El passat 20 d'abril de 2022, Delgado es va sotmetre a una intervenció d'urgència a la columna vertebral i s'haurà de sotmetre a més intervencions quirúrgiques en el futur. A la carta, Delgado destacat que aquesta ha estat una decisió difícil on ha hagut de conjugar la seva vocació de servei públic amb el sentit de la responsabilitat, fet que l'ha portar "a la convicció que no es troba en les condicions físiques exigides per a tan alta funció". Delgado fa un balanç satisfactori dels seus dos anys i mig al càrrec. Considera que ha complert els objectius del projecte i que ha assolit fites importants com "un canvi de paradigma de la Fiscalia centrat en la transparència, en els valors democràtics, els drets humans, la perspectiva de gènere i la protecció dels més vulnerables". Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) ha estat portaveu de la Unió Progressista de Fiscals. Es va estrenar com a fiscal a Maó el 1998, i el 2004 es va convertir en fiscal especialista en Medi Ambient de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, on va assumir l'acusació pública del cas 'Prestige' el 2004. Després va ser nomenat fiscal de sala del Tribunal Suprem i fiscal en cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat. Des de 2018 és membre del Consell Fiscal. Entre altres, ostenta la Creu de primera classe de l'Ordre de Sant Raimundo de Peñafort i la del mèrit de la Guàrdia Civil.