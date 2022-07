Els nous incendis declarats Zamora avancen a una velocitat indomable

«Els mitjans terrestres és impossible que actuïn al cap de l’incendi de Losacio» va reconèixer Javier Esquerro, el tècnic de la Conselleria de Medi Ambient que va comparèixer amb Ángel Sánchez i el director general de Medi Natural, José Ángel Arranz. Per tant, el foc és ara mateix inextingible, ja que l’únic que es pot fer és intentar alentir la velocitat d’avenç amb els mitjans aeris i intentar buscar una oportunitat per poder atacar les flames.

Fins aleshores l’única cosa que es pot fer és intentar defensar les poblacions per evitar danys en persones i béns. La velocitat d’avenç de les flames és «de rècord», com la va succeir a l’incendi de la Serra de la Culebra, ocasionat, com aquest, per un llamp i que de moment porta arrasades deu mil hectàrees.

Arranz va assenyalar que els incendis de Figueruela de Arriba i Roelos de Sayago, encara en nivell 1, es considera que han estat provocats. Pel que fa al foc de Losacio, de nivell 2, va explicar que havia estat «una tarda molt complicada, amb ratxes de 70 quilòmetres hora i vents continus de 30 a 40».

Després de donar el condol a la família per la mort del brigadista Daniel Gullón, Arranz, va qualificar de «mentida» que només hi hagi un litre d’aigua per persona. «Les condicions de treball són extremes per la pròpia perillositat de la feina i les altíssimes temperatures. Però la víctima ha mort en acte de servei», va explicar.

Per altra banda, l’organització agrària UPA-UCE Extremadura va reclamar al president del Govern, Pedro Sánchez, la declaració de zona catastròfica davant els tres «greus» incendis forestals originats en punts mediambientals «emblemàtics» d’Extremadura com Las Hurdes, Monfragüe o la Vall del Jerte. «Una vegada que es donin per extingits els incendis, el Govern ha de posar en marxa mesures de suport davant els gravíssims danys que han patit els ciutadans d’aquestes zones», va demanar el secretari general d’UPA-UCE, Ignacio Huertas, que es va referir «especialment» als agricultors i ramaders. Tot i que encara és aviat per quantificar les pèrdues, des d’UPA-UCE destaquen que, a més de la pèrdua de biodiversitat, també s’han produït danys «greus i irreparables» a moltes explotacions agrícoles i ramaderes.