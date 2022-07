Tiroteig en una discoteca on Froilán celebrava l’aniversari

Cinc persones van resultar ferides a la matinada en un tiroteig a la discoteca Opium Beach Club de Marbella. Segons fonts policials, quatre dels ferits presenten lesions per arma de foc i dos d’ells estan a la UCI. El cinquè, que està sota custòdia policial com a presumpte autor dels trets, va ingressar amb ferides d’arma blanca a tòrax i cap. La Policia Nacional s’ha fet càrrec de la investigació amb l’objectiu d’aclarir l’origen dels fets i si hi ha més persones implicades. Altres fonts van confirmar que Froilán de Marichalar i Borbó, el fill de la infanta Elena i nebot de Felip VI, es trobava al local quan es van produir els fets amb uns amics amb què celebrava el seu 24è aniversari.

Alguns assistents van gravar part del que va passar en vídeos que circulen per les xarxes socials. En un s’aprecia una baralla en què participa un gran nombre de joves i després s’escolten diverses detonacions.