La UE dona 500 milions més a Ucraïna per a la compra d’armes

Ucraïna rebrà 500 milions d’euros addicionals del Fons Europeu de Suport a la Pau per comprar armes per continuar repel·lint els atacs de l’Exèrcit de Rússia. L’acord polític, tancat ahir pels ministres d’Exteriors de la Unió Europea (UE), suposa el cinquè desemborsament europeu des que Moscou va iniciar la guerra el 24 de febrer i eleva a 2.500 milions –dels 5.000 milions amb què compta el fons per al període 2021-2027- els diners concedits a Kíev.