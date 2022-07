El governant Front Sandinista d’Alliberament Nacional (FSLN), amb la parella presidencial de Daniel Ortega i Rosario Murillo al capdavant i ningú darrere, va celebrar aquest dimarts un moix 43è aniversari del triomf de la revolució. El matrimoni no va comptar una altra vegada amb les seves escenes de masses agitant prolixos banderins vermells i negres. En va tenir prou amb una part dels treballadors públics, jutges i policies, així com els convidats internacionals, per autocelebrar la creixent i indiscutible suma del poder polític. «Socialista, família solidària, aquí regna l’amor, aquí vivim tranquils, treballant, per seguir endavant, vivim amb carinyo, no regna l’odi, ni van poder ni podran», va dir Murillo davant un auditori d’unes mil persones. Va rebre, com correspon, sonors aplaudiments.

Fins a l’esclat social del 2018, que es va resoldre amb nombrosos morts, presos i exiliats, els Ortega commemoraven el 19 de juliol d’una altra manera. La gentada, tot i que obedient a les consignes estatals, ja no és garant de la seva estabilitat. Luis Carrión Cruz, dirigent de la Unió Democràtica Renovadora i un dels històrics comandants de la revolució del 1979 que va acabar amb la dinastia d’Anastasio Somoza, va dir la revista digital Confidencial que la imatge d’una plaça semibuida és la confirmació del «desgast polític del FSLN i d’Ortega, que no té confiança en la seva capacitat de convocar políticament una multitud». La comandanta guerrillera Mónica Baltodano, també dissident i exiliada a Costa Rica, igual com Carrión, va comentar a la mateixa publicació que «Ortega i el FSLN cada dia perden més aquest suport i per això aquesta dictadura caurà, com va caure també la de (Anastasio) Somoza». Laureano Ortega Murillo, el fill dels governants i tenor vocacional, va ofrenar la seva veu a l’aniversari. El seu germà, Juan Carlos, va voler mostrar-se optimista en relació amb un futur complex. A les xarxes socials es va permetre reflexionar què passarà amb un dels països més pobres d’Amèrica Central, que, segons la CEPAL, tindrà 45% de pobres al concloure l’any, «quan Daniel no hi sigui». El seu pare és, de moment, la «força vital del poble» que, en rigor, es va quedar a casa. L’home que es troba en el poder des del 2006 «desperta l’amor» dels seus per la seva «fúria passional». Es tracta, va insistir el fill, d’una «intensitat de lluita, capaç de transcendir les noves generacions». Per això, «tots som Daniel, com a punta de llança d’aquest continent». Més enllà de l’exercici familiar autoindulgent, amb prou feines el comentari filial d’una recent promesa paterna de deixar Nicaragua «als joves» en un futur molt difús, la realitat indica que l’exguerriller fa 15 anys i sis mesos consecutius que està en el poder, enmig de denúncies d’autoritarisme, violacions als drets humans i frau electoral, i no té cap intenció d’abandonar-lo. #4319FuerzaDeVictorias #4319SiempreLibres



Viva Nicaragua, viva Sandino.

El cas Téllez i la salutació de Putin El nom de Dora María Téllez, que, el 1978, amb 23 anys, va participar d'una de les grans gosadies de la insurgència al prendre el Palau Nacional, irromp aquestes hores com la metàfora del drama nicaragüenc. Ella, una de les comandantes històriques del FSLN, està amb 66 anys tancada sota severes condicions per oposar-se al matrimoni presidencial. El Govern d'Ortega i Murillo va en camí de convertir-se en una administració de partit únic. Previ als modestos fastos, les autoritats van desposseir el partit opositor Ciutadans per la Llibertat de les cinc alcaldies que administraven, ara en mans del FSLN, i van il·legalitzar centenars d'oenagés. El novembre vinent, el país ha de fer eleccions en 153 municipis. Organitzacions opositores, com l'Aliança Cívica per la Justícia i la Democràcia, estimen a hores d'ara que les possibilitats de generar contrapesos polítics són molt escasses perquè s'han retallat de manera ostensible les autonomies municipals. Enmig de les celebracions, Ortega va rebre com a regal la salutació de Vladímir Putin. «Les relacions russonicaragüenques es desenvolupen amb l'objecte de la cooperació estratègica. Els nostres estats cooperen exitosament en diferents esferes en l'interès de forjar un ordre mundial just i democràtic», li va dir. I va afegir: «Estic segur que amb els esforços conjunts garantirem enfortir encara més tota la gamma de llaços bilaterals constructius pel bé dels pobles amics de la Federació de Rússia i la República de Nicaragua».