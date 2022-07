El Govern relleva Dolores Delgado pel seu número dos a la fiscalia de l’Estat

El Consell de Ministres va reemplaçar ahir Dolores Delgado al capdavant de la Fiscalia General de l’Estat pel seu número dos, el cap de la Secretaria Tècnica, Álvaro García Ortiz. Delgado renuncia per «motius estrictament de salut», segons van confirmar fonts del seu entorn, relacionats amb la intervenció d’urgència a la columna vertebral a la qual es va sotmetre el 20 d’abril i que van provocar la seva baixa fins a finals de maig.

Es tracta d’una renúncia, ja que el fiscal general, segons l’article 31 de l’Estatut que regeix el funcionament del Ministeri Públic, té un mandat de quatre anys i no pot ser destituït sense més ni més -deixa el càrrec quan ho fa el Govern, per assegurar el compliment de la seva política criminal, a excepció d’uns supòsits molt concrets entre els quals s’inclou «incapacitat o malaltia que l’inhabiliti per al càrrec». Aquesta és precisament una de les garanties de l’autonomia de l’actuació del fiscal general.

La notícia, que va agafar per sorpresa la carrera fiscal, es va conèixer poc abans de la roda de premsa celebrada després del Consell de Ministres, en què va comparèixer la ministra de Justícia, Pilar Llop. García Ortiz és fiscal de Sala, va ingressar a la carrera el 1998 i abans de constituir-se en la mà dreta de Delgado va estar destinat a Santiago de Compostel·la i va ser fiscal delegat de Medi Ambient.

El nou fiscal general substituirà la que des de les associacions de fiscals s’ha considerat la fiscal general més polèmica de la democràcia, per saltar al lloc directament des de la butaca de ministra de Justícia, el gener del 2020. Entre els primers assumptes pels quals va haver de respondre van estar els seus contactes amb el comissari investigat José Manuel Villarejo. Delgado és a més parella de l’exjutge de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón, ara al capdavant del bufet encarregat de la defensa de diversos dels imputats en aquest cas. A més, durant el seu mandat ha protagonitzat no pocs enfrontaments, els més durs amb la majoritària Associació de Fiscals, especialment per la seva política de nomenaments a la cúpula fiscal.

Els problemes físics de Delgado -tercera dona a ocupar aquest càrrec, després de Consuelo Madrigal i María José Segarra- van ser visibles quan va tornar de la baixa i en una roda de premsa va haver de ser ajudada a baixar i pujar al faristol. Pel que fa al substitut, la designació com a candidat pel Consell de Ministres no és suficient per ser fiscal general, ja que ha d’obtenir l’aval d’idoneïtat del Consell General del Poder Judicial, que es reunirà demà en ple, i de la Comissió de Justícia del Congrés. Amb Delgado els dos tràmits van ser molt polèmics: l’òrgan de govern dels jutges va validar els requisits tècnics per al càrrec, però set vocals van qüestionar la seva autonomia i imparcialitat.

La renúncia s’ha formalitzat per carta a la ministra Llop, en què Delgado expressa que li ha estat difícil prendre la decisió, que ha acabat adoptant per motius de salut. Per a la fiscal general, el balanç d aquests dos anys i mig de mandat és satisfactori: «S’han complert els objectius».