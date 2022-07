Un moviment del PP impedeix l’aprovació de la llei «només sí és sí» al Senat

Tot estava preparat perquè la llei del «només sí és sí» s’aprovés definitivament ahir al Senat, però el gran projecte de la ministra Irene Montero va patir un nou cop: l’inesperat suport del PP a una esmena allarga el tràmit parlamentari, ja que el projecte haurà de tornar al Congrés dels Diputats.

L’esmena aprovada, presentada per un senador i una senadora de Junts, només canvia una lletra de la redacció del projecte. El contingut de l’esmena ja formava part del text que va sortir del Congrés tret d’un detall mínim que pretén resoldre una incorrecció gramatical. El Senat ha inclòs, gràcies al vot del PP, una esmena per modificar l’expressió «avortaments i esterilitzacions forçoses» de la redacció inicial per «avortaments i esterilitzacions forçosos».

Tot i que el president del Senat, Ander Gil, expressava després de la votació que l’esmena seria remesa al Congrés, fonts del grup socialista van explicar que l’assumpte ha estat remès als lletrats de la cambra alta per estudiar-lo.

Ningú no esperava aquest gir de guió. De fet, després de les quatre hores de debat del projecte i abans de la votació, la titular d’Igualtat donava per fet que la llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual seria des d’ahir «un mandat per a l’Estat», però la realitat va fer que els plans se n’anessin en orris.