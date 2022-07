El PP supera per primer cop el PSOE i guanyaria les eleccions per 1,9 punts

El resultat que van oferir les urnes a Andalusia fa un mes ha capgirat les enquestes. Per primera vegada en la legislatura, el PP supera el PSOE, segons l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) realitzat després de la victòria electoral de Juanma Moreno. Els populars creixen més de tres punts respecte el mes passat i continuen gaudint de l’empenta que va començar després del recanvi de Pablo Casado per Alberto Núñez Feijóo, arribant al 30,1% dels vots. La desfeta dels socialistes el 19-J -van obtenir el pitjor resultat de la seva història a Andalusia- té un gran impacte sobre Pedro Sánchez, que es desploma fins al 28,2%.

Queden lluny els 14,4 punts d’avantatge que el president del Govern va arribar a treure al PP el març de l’any passat. Ara, les tendències han canviat completament i és Feijóo qui té un avantatge de 1,9 punts després d’una victòria a Andalusia que sembla que li ha donat ales. Els conservadors recuperen així la dinàmica de creixement que experimentaven en els últims mesos, ja que van patir un retrocés al juny, quan van perdre 1,7 punts.

Els resultats del PSOE -només van aconseguir 30 diputats- també influeixen en la baixada d’un punt que han patit els socialistes, caient fins al 28,2% dels vots. Sánchez no va aconseguir capitalitzar l’èxit de la cimera de l’OTAN que es va celebrar a Madrid a finals de juny, just abans que comencés el treball de camp per al baròmetre que es va estendre de l’1 al 12 de juliol. A més, en aquells dies es van viure les tensions al si de l’executiu com a conseqüència de l’increment del pressupost del Ministeri de Defensa i es va produir el salt a la tanca de Melilla que es va saldar amb la mort de 37 persones al costat Marroquí.

Vox és un altre dels grans perjudicats pels resultats obtinguts a les urnes andaluses. El partit de Santiago Abascal va patir una dura patacada en les seves expectatives. La majoria absoluta de Moreno va tirar per terra els somnis dels ultradretans de ser decisius i els va deixar en la irrellevància. Segons l’últim baròmetre del CIS donat a conèixer, sembla que la ciutadania ha castigat aquest fracàs i el partit d’extrema dreta s’enfonsa 4,5 punts, fins quedar-se en el 12%. Vox baixa a la quarta posició.

D’aquest descens se’n beneficia Unides Podem, que recupera el tercer lloc. Tot i la desfeta electoral que van patir a Andalusia, els morats creixen un 3,6%. Les friccions amb Sánchez com a conseqüència de la despesa militar, la rebaixa del soroll dins del grup confederal d’Unides Podem i, sobretot, el llançament de Sumar, el procés d’escolta iniciat per Yolanda Díaz, podrien explicar la millora de les dades dels morats. A la resta de la taula les sorpreses són menors. El més destacable és l’increment de 0,5 punts d’ERC fins arribar al 2,9% dels vots.

El guanyador del debat

El CIS també va publicar ahir una enquesta sobre el debat de Política General al Congrés segons la qual el 24% dels que hi van parar atenció opta per Sánchez com el seu favorit, mentre que només el 10% va triar la portaveu del PP, Cuca Gamarra. Tot i així, un 63,2% dels enquestats van considerar que el president de l’executiu va transmetre poca o cap confiança sobre el futur econòmic d’Espanya.