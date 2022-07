La Unió Europea demana estalviar gas ara per no patir durant l’hivern

Cada metre cúbic de gas que s’estalviï ara compta perquè com menys es consumeixi aquest estiu més gran serà el matalàs energètic amb què afrontar la temporada vinent de fred. És la idea que defensa la Comissió Europea en el pla d’emergència que adoptarà avui el col·legi de comissaris per limitar de manera «immediata» el consum de gas a la Unió Europea i evitar un racionament més dolorós a l’hivern, davant d’un possible tall total del subministrament de Rússia que ha disparat les alarmes al continent europeu. «La UE es troba ara en una situació vulnerable pel que fa a la seguretat del subministrament de gas. Ha arribat el moment d’anticipar-se als riscos i augmentar de manera proactiva la preparació», reivindica la Comissió Europea en l’últim esborrany de la comunicació en què reclama implicació a organismes públics, consumidors, llars, propietaris d’edificis públics i proveïdors d’energia.

Fer vinculant l’estalvi L’executiu comunitari aposta de moment per una reducció voluntària del consum de gas -el document manté una X en el percentatge esperant la negociació final al col·legi de comissaris, encara que podria oscil·lar entre un 5 i un 15%- durant «almenys els propers 8 mesos». Tot i això, en una segona fase, i si la situació es deteriora en les properes setmanes o mesos o deriva en una situació d’emergència a almenys dos països, la Comissió Europea proposa legislar per fer vinculant l’estalvi. «En un primer pas, els Estats membres tenen la possibilitat d’aplicar les reduccions necessàries de manera voluntària», però «si la situació es deteriora i cal activar una alerta de la UE, segons el marc establert en la proposta d’emergència, s’aplicaria un objectiu vinculant de reducció de la demanda de gas», assenyala l’esborrany, que urgeix els Vint-i-set a actualitzar els plans d’emergència nacionals i identificar possibles mesures de reducció per a finals de setembre. Organitzacions com l’Agència Internacional de l’Energia (AIEA) ja han avisat que la UE no tindrà més remei que retallar el consum en 12.000 milions de metres cúbics els propers tres mesos. Només així tindrà capacitat de continuar emplenant els seus dipòsits subterranis.