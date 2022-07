Alemanya, segura que hi haurà subministrament

«Donem per fet que el gas tornarà a fluir del tot i que Rússia complirà les seves obligacions contractuals», va dir ahir en roda de premsa Christiane Hoffmann, viceportaveu del Govern federal d’Alemanya. Una altra portaveu del Ministeri federal d’Economia, va puntualitzar que no hi ha cap motiu tècnic perquè Nord Stream 1 no torni a funcionar com abans. Dimarts, el president de Rússia, Vladímir Putin, va assegurar que el seu país vol complir els contractes signats amb Alemanya i altres països europeus, però també va advertir que mentre una turbina procedent del Canadà -on va ser reparada- segueixi sense arribar a Rússia, Gazprom seguirà sense poder augmentar el flux de gas per subministrar als països amb els quals té contractes signats.