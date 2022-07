Brussel·les insta a reduir el consum de gas un 15% des d’ara i fins al març

El temor que Rússia tanqui de la nit al dia el subministrament de gas a la Unió Europea ha portat la Comissió Europea (CE) a augmentar la pressió perquè els 27 estats membres redueixin el consum d’aquest combustible fòssil tant com puguin. El nou pla d’emergència proposat ahir planteja una retallada del 15% durant els vuit mesos vinents, des de l’1 d’agost al 31 de març del 2023, amb mesures voluntàries en un primer moment. Per assolir el nou objectiu, avisa Brussel·les, tothom haurà de posar el seu granet de sorra: consumidors, administracions públiques, llars, propietaris d’edificis, subministradors de gas i indústria.

Si no hi ha prou progressos o la situació es deteriora, per una escassetat greu de gas o un repunt elevat de la demanda, per exemple, provocat per un tall sobtat en el subministrament de Rússia, la CE planteja la possibilitat de dotar-se de poders per declarar una alerta europea que li permeti fer obligatòria la reducció a tots els estats membres, amb objectius vinculants. Per calcular la retallada del 15%, Brussel·les tindria en compte el consum mitjà en el mateix període durant el període 2016-2021.

La CE aspira ara a aconseguir l’aval dels Vint-i-set en la reunió extraordinària de ministres d’Energia convocada per la presidència txeca de la UE per al proper 26 juliol. «Ara és la fase de recordar als estats membres que som més forts quan som solidaris», va apuntar Ursula von der Leyen, presidenta de la CE, anticipant possibles resistències al reglament de diverses capitals europees que tenen l’última paraula sobre les mesures a adoptar.

Segons el nou pla, batejat amb el nom «Estalviar gas per a un hivern segur», tots els estats membres hauran d’actualitzar abans de finals de setembre els plans nacionals d’emergència. Hauran de detallar les mesures de reducció de la demanda que tenen previst adoptar per complir amb la retallada del 15% que, segons les estimacions de Brussel·les, permetrà estalviar 45.000 milions de metres cúbics, la xifra que estimen necessària per superar un hivern més fred del que és habitual en cas que el Kremlin tanqui la clau del gas.

A més, cada dos mesos els estats membres hauran d’informar l’executiu comunitari sobre els progressos. Aquells països que sol·licitin a la resta d’estats membres «solidaritat» de subministrament, hauran de demostrar que han adoptat les mesures promeses per reduir la demanda a nivell domèstic.

L’objectiu central del pla és frenar els intents de Putin d’utilitzar l’energia contra el continent europeu. «Rússia ens està fent xantatge. Utilitza l’energia com a arma. Per tant, sigui el tall parcial o total, Europa ha d’estar preparada», va avisar Von der Leyen, que va insistir que els Vint-i-set han d’estar preparats per al pitjor perquè és l’escenari probable, inclosa la possibilitat que Gazprom no reactivi el gasoducte Nord Stream 1, en aturada tècnica per manteniment des de l’11 de juliol i que previsiblement s’hauria de reactivar avui.

Tensar el mercat

«Hem vist que Gazprom no té cap interès a reequilibrar el mercat. Al contrari, va mantenir els nivells d’emmagatzematge com més baixos millor, i els subministraments també, reduint l’oferta, tensant el mercat i fent pujar els preus», va dir Von der Leyen. Ja són una dotzena els països de la UE que han vist com Moscou els ha tancat l’aixeta o ha reduït el flux, com Polònia, Finlàndia, Bulgària o Alemanya.

La proposta arriba amb els dipòsits subterranis de la UE plens al 65%, lluny encara del 80% que hauran d’assolir les reserves de gas per a l’1 de novembre i que serà molt difícil aconseguir si Putin talla el subministrament. La situació, en tot cas, és dispar. A Bulgària les reserves no arriben al 40%, mentre que a Espanya estan al 74% i a Portugal al 100%.