La carrera per a la successió de Boris Johnson es restringeix a només dos candidats

L’elecció de la propera primera ministra o primer ministre del Regne Unit es decidirà entre l’extitular de Finances Rishi Sunak i la ministra d’Exteriors, Liz Truss. En l’última ronda eliminatòria d’ahir, Sunak va obtenir 137 vots i Truss 113, escurçant-se considerablement la distància entre ells. La responsable de Comerç, Penny Mordaunt, que es mantenia en segona posició, va quedar finalment eliminada amb 105 vots.

Els dos finalistes començaran a celebrar a partir de demà trobades per tot el país amb els afiliats conservadors. Uns 200.000 tenen dret a vot i decideixen el resultat. El 5 de setembre s’anunciarà el guanyador. Les cases d’apostes donen avantatge a Truss, tot i que Sunak ha encapçalat cada ronda de votacions del grup parlamentari. Segons un sondeig realitzat entre 725 afiliats publicat dimarts per la firma YouGov, Sunak perdrà la votació final.

La possible victòria de Truss preocupa fins i tot dins del seu partit. «Ja hem perdut la propera elecció», va ser el comentari d’un diputat tory després de l’anunci del resultat. Hi ha qui ha posat en dubte la seva capacitat intel·lectual i la seva autoritat per al càrrec que ambiciona. Robòtica, sense carisma, molt poc dotada per a l’oratòria, és difícil veure-la entusiasmant l’electorat. Un sondeig publicat per l’empresa Redfield & Wilton vaticina la derrota dels conservadors en la propera elecció general d’aquí a dos anys. El líder laborista, Keir Starmer, és considerat millor primer ministre, tant davant Sunak com davant Truss.

Boris Johnson va afrontar ahir l’última sessió de control al Parlament del seu mandat i va marxar amenaçant de tornar-hi. «Hem transformat la nostra democràcia i hem restaurat la nostra independència», va dir durant la compareixença. Les seves darreres paraules van ser en espanyol. Les de Schwarzenegger a Terminator: «Hasta la vista, baby».