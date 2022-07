L’Agència Nacional contra el Crim (NCA, per les seves sigles en anglès) del Regne Unit ha informat de la detenció a Polònia de deu ciutadans britànics amb antecedents per abusos sexuals menors que van viatjar a aquest país per oferir «ajuda humanitària» als refugiats que fugien de la guerra d’Ucraïna.

Un portaveu de la NCA ha explicat que aquests deu «agressors sexuals» van ser interceptats per les autoritats poloneses, entrevistats i posteriorment enviats de nou al Regne Unit. «Ja no són a Polònia», ha aclarit. «No és una coincidència, crec, que en algun lloc de la regió de deu agressors sexuals de nens britànics coneguts viatjaran a Polònia en les primeres sis setmanes després de la invasió d’Ucraïna, suposadament per brindar assistència humanitària», ha assenyalat aquesta mateixa font. La NCA ha explicat que aquelles persones amb antecedents per abusos i agressions sexuals a menors d’edat tenen ordre de donar-ne part a la Policia de qualsevol intenció de viatjar a l’estranger i declarar la seva situació una vegada al país de destinació. «Invariablement» no va passar, assenyala l’agència. Destinació estrella El portaveu de la NCA ha descrit Polònia com a «principal» destinació dels agressors sexuals britànics que viatgen als països fronterers amb Ucraïna per aprofitar aquesta situació de conflicte per a les seves depravades finalitats. Amb motiu de l’esclat de la guerra per ordre del president rus, Vladímir Putin, el 24 de febrer passat, milions de persones s’han vist obligades a abandonar les seves llars, el 90% dones i nens, ja que els homes en edat de combatre tenen prohibit sortir d’Ucraïna. Aquesta situació ha posat en estat d’alarma governs, organitzacions de Drets Humans i organismes com les Nacions Unides, que han alertat de la possibilitat que es produeixi, un augment del tràfic de persones aprofitant el desemparament a què es veuen abocades moltes de les persones que fugen de la guerra.