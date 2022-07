Feijóo dóna suport per error en la votació al Senat a la reforma per renovar el Constitucional

El seu vot no va ser decisiu, però el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va avalar per error la reforma que obligarà el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a triar abans del 13 de setembre els dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) que li corresponen per quota. «Un és humà i s’equivoca», va assegurar Feijóo en una rotllana amb periodistes al final de la sessió. La reforma de la llei orgànica del Poder Judicial (LOPJ), que ja està definitivament aprovada, va tirar endavant en lectura única per 147 vots a favor i 110 en contra -també van equivocar el sentit del vot un altre senador popular i dos del PSOE-, després de rebutjar-se per àmplia majoria els dos vetos a la mateixa instats pel PP i Vox.

La modificació, que només afecta dos articles de la Llei orgànica que regula el Poder Judicial, aprofundeix en la fractura entre el Govern i el PP, que ha arribat a parlar d’interès a buscar l’«ocupació» de l’òrgan de garanties per propiciar-ne una majoria progressista que dicti resolucions afins a Pedro Sánchez i els seus socis. Deure constitucional Els senadors Fernando de Rosa (PP) i María Victoria de Pablo (PSOE) es van acusar mútuament de «rebel·lia», el primer citant la del Govern davant de les recomanacions de la UE i la segona per l’incompliment per part dels populars del deure constitucional renovar l’òrgan de govern dels jutges. De Rosa, exvicepresident del CGPJ i jutge, va aprofitar la seva intervenció per fer públic el rebuig del PP al candidat per succeir Dolores Delgado a la Fiscalia General. «No es pot passar de ministra a fiscal general, ni de participar en actes del Partit Socialista de Galícia a fiscal general», va assenyalar sobre Álvaro García, qualificant l’elecció de «frau». Per la seva banda, De Pablo va acusar els populars de tractar de justificar amb falsedats que es troben «en situació de rebel·lia constitucional».