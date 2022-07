El Govern espanyol s’oposa a adoptar les mesures que proposa la UE

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va rebutjar el pla de la Comissió Europea. «Defensem els valors europeus, però no ens poden exigir un sacrifici sobre el qual ni tan sols ens han demanat opinió. A diferència d’altres països, els espanyols no hem viscut per sobre de les nostres possibilitats des del punt de vista energètic», va advertir Ribera.

Així ho defensarà la vicepresidenta dimarts que ve al Consell Europeu d’Energia a Brussel·les. I Espanya podria no estar sola en la negativa. Segons fonts comunitàries, els representants permanents d’Espanya, Portugal, Xipre, Grècia i Malta es van reunir ahir per avaluar una proposta que Ribera considera que té «una absència clara i clamorosa de diàleg». El pla de Brussel·les advoca per retallar la demanda de gas un 15%, encara que aquesta taxa es podria reduir «un màxim del 5%» sempre que es pugui demostrar una baixa interconnexió amb la resta de països, cosa que Espanya dóna per fet en el seu cas. La vicepresidenta defensa que «un assumpte tan important com aquest mereix l’atenció dels caps d’Estat i de Govern i no només dels ministres d’Energia». Espanya encara aquesta crisi amb una baixa dependència del gas rus (menys del 10%) i una enorme capacitat de regasificació (un terç de tota la UE), així com un nivell d’emmagatzematge del 80%.