Un grup marroquí comptabilitza 64 desapareguts en el salt de la tanca

La no governamental Associació Marroquina dels Drets Humans (AMDH) assegura que van morir 27 persones el 24 de juny en el salt de la tanca a Melilla, quatre més que la xifra difosa pel Marroc. «Les autoritats no han explicat les persones ferides que van perdre la vida a altres punts del país, quan van ser traslladats des de la frontera», va explicar ahir un dels responsables en una roda de premsa. Segons la seva investigació, hi ha 64 persones que continuen desaparegudes i la policia espanyola va tornar en calent un centenar de persones. També critica que molts dels que van saltar no van rebre auxili ni assistència.

«Considerem que la responsabilitat espanyola és compartida: Com podem acceptar que la policia espanyola retorni al Marroc un centenar de demandants d’asil quan veuen que a pocs metres la policia marroquina els colpeja?», es va preguntar Omar Naji, membre de la secció de Nador de l’AMDH. Va explicar que encara no han pogut confirmar si alguns van morir després de ser tornats en calent. I apunten que Espanya va utilitzar gasos lacrimògens i pilotes de goma contra els migrants, i que això va provocar més víctimes. En l’informe que resumeix la seva investigació, expliquen que el 24 de juny unes 1.500 persones migrants es van desplaçar de les muntanyes fins a la frontera sense trobar cap resistència. Un trajecte d’uns sis quilòmetres per on van passar per davant d’una caserna de les Forces Auxiliars (una secció de la policia). «És com si les autoritats haguessin preferit esperar-los un cop van arribar a la frontera de Melilla, on es van mobilitzar totes les forces», expliquen. La violència com a estratègia A més, assenyalen que els dies anteriors la policia marroquina «va fer tot el possible» per dispersar aquestes persones dels boscos on es refugiaven. I relaten que aquesta estratègia d’«atacar violentament els sol·licitants d’asil una vegada van arribar a la tanca, quan no anaven armats amb pedres ni pals, és sens dubte la causa principal de l’elevadíssim nombre de morts i ferits».