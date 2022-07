La meitat dels morts al volant el 2021 anaven beguts o drogats

Gairebé la meitat dels conductors morts el 2021 (en concret, el 49,4%) van consumir alcohol, drogues o psicofàrmacs, la xifra més alta en l’última dècada i un 3,9% més que el 2019 (últim any de referència per la pandèmia), segons un informe recent de l’Institut Nacional de Toxicologia. «Hi continua havent persones que posen en risc la seva vida i la dels altres amb la seva conducta dolosa. La conducció sota els efectes de substàncies és un dels delictes més habituals», va denunciar ahir la ministra de Justícia, Pilar Llop, en la presentació de la memòria.

El director general de la DGT, Pere Navarro, va assenyalar que Espanya ha fet front al problema amb «tot el que diu el manual», com incrementar els controls d’alcoholèmia i fer campanyes perquè un dels ocupants del vehicle no begui i perquè no es permeti conduir una persona sota els efectes de substàncies.