Una onada de calor ha posat sota alerta 100 milions de persones als Estats Units. Les altes temperatures estan tenint importants repercussions, com la captada per la càmera d’una vivenda a Arizona, que mostra com es desploma un repartidor d’UPS a l’entregar una comanda.

#Video: Empleado de UPS colapsa frente a la casa de un cliente en Arizona por la ola de calor.

UPS en un comunicado dice que "se encuentra bien" y que (atención a esto) sus empleados "están entrenados para trabajar a altas temperaturas" (?)pic.twitter.com/6vKMb7Hwd8 — Gustavo Carrizo (@GCarrizo) 20 de julio de 2022

El vídeo, que s’ha fet viral, va captar el moment en què un repartidor, amb l’uniforme d’UPS, entra al porxo de Brian Enríquez (que és qui ha difós la gravació) a Scottsdale, Arizona, i avança amb dificultat per entregar un sobre. A l’inclinar-se per deixar-lo davant la porta, es desmaia. L’home sembla no trobar les forces per recuperar-se i, quan ho aconsegueix, toca com pot el timbre per informar de l’arribada de la comanda i se’n va fent tentines.

Aquell dia, el 14 de juliol, la temperatura a Scottsdale va incrementar notablement fins a arribar els 110 graus Fahrenheit (43°C).

A través d’un comunicat oficial, UPS va respondre que l’empleat del vídeo ja «està bé». «Els conductors d’UPS estan capacitats per treballar a l’aire lliure i sota els efectes del clima càlid. El nostre empleat va aprofitar la seva capacitació per estar al corrent de la seva situació i comunicar-se amb el seu gerent per obtenir ajuda, que li va brindar assistència immediatament», va afegir.