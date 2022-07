Sánchez ultima el seu nou equip i valora projectar Alegría i López

El nerviosisme i l’expectació s’han apoderat del PSOE. Tothom mira cap a la Moncloa, cap a Pedro Sánchez. Cap a on farà inclinar la balança, com pretén preparar-se millor de cara a les eleccions municipals i autonòmiques del mes de maig i les generals -si no s’avancen- de finals d’any. Queden només dos dies, fins al 23 de juliol, perquè se celebri el comitè federal, el màxim òrgan de poder, i el president no ha revelat encara la nova alineació, però el que sí que ja està clar, perquè així ho va deixar per escrit en la convocatòria del comitè, llançada ahir als correus dels dirigents, és que ordenarà una remodelació àmplia de la seva executiva i que els canvis arribaran als grups parlamentaris. Les dues figures que, «amb seguretat», seran projectades, segons indiquen fonts de Ferraz, són la ministra d’Educació, Pilar Alegría, i l’exlehendakari Patxi López. Tots dos ja formaven part de l’actual cúpula, però guanyaran pes i visibilitat.

La dimissió de l’asturiana Adriana Lastra com a vice secretària general, precipitada dilluns passat, ha apressat Sánchez a portar a terme uns ajustos que barrinava des de feia temps. La seva sortida, de fet, li ha donat l’oportunitat de fer una reestructuració en profunditat del seu equip en el PSOE tot just nou mesos després del 40è Congrés Federal, celebrat a València l’octubre passat. Ara, en línia amb el que han demanat dirigents i territoris, es vol envoltar de pesos pesants per afrontar l’últim tram de la legislatura, posar en tensió el partit, sortir al combat del PP i posar en valor l’acció de l’Executiu. I, de passada, aturar les disfuncions que patia la cúpula per la tensió evident entre Lastra i el secretari d’organització, Santos Cerdán.

Pilar Alegría (La Zaida, Saragossa, 1977) té totes les paperetes per pujar en l’escalafó socialista. Forma part de l’actual executiva, tot i que només com a vocal. Ara podria convertir-se, segons diferents fonts, en vice secretària general -cobrint la vacant de Lastra, o bé en responsable d’Organització -el càrrec de més rang orgànic, perquè en depèn la interlocució amb els territoris-, càrrec al qual podria sumar el de portaveu, en substitució de Felipe Sicilia, home molt proper a la diputada asturiana i molt qüestionat internament.

Llarga trajectòria

Alegría té una llarga trajectòria orgànica i institucional: ja va integrar els equips d’Organització quan lideraven la cartera Leire Pajín i Marcelino Iglesias, i després va ser responsable d’Organització del PSOE aragonès (2014-2017). També ha sigut diputada nacional (2008-2015), consellera i parlamentària autonòmica (2015-2019), cap de llista a l’Ajuntament de Saragossa (2019), delegada del Govern a la comunitat (2020-2021) i titular d’Educació des de fa un any. Dins el partit valoren un «important pòsit» polític i la seva capacitat d’atac al PP.

Patxi López (Portugalete, 1959), diputat per Biscaia des del 2016, podria convertir-se en el nou portaveu del seu grup a la cambra baixa, en substitució del canari Héctor Gómez. Però hi ha qui el veu com a portaveu a Ferraz o fins i tot com a vice secretari general. López va competir contra Sánchez i Susana Díaz en les primàries del 2017, i va quedar tercer, però ell va ser l’única quota d’integració que es va permetre l’avui president en aquella executiva. En el passat 40è Congrés, al mes d’octubre, li va rebaixar galons i el va nomenar responsable de Memòria Democràtica i Laïcitat. A López se li reconeix la seva autoritat interna i el seu tarannà, a més de la seva trajectòria política i la seva condició de referent polític, molt reconeixible.

Què passarà amb el número tres, amb el navarrès Santos Cerdán? A la seu federal hi ha qui creu que hauria de dimitir, «per dignitat», i que si no ho fa el líder forçarà la seva caiguda. Però els que el coneixen bé indiquen que està «tranquil», que se sent «avalat», i remarquen que si el president li demanés fer un pas enrere «mai s’enrocaria i renunciaria al càrrec immediatament». Per ara, segueix en contacte amb el cap per preparar el comitè federal. Des dels territoris, destaquen la bona interlocució amb ell en els últims anys.