El satèl·lit fixa les hectàrees cremades aquest any a Espanya en 193.247

Els incendis han arrasat a Espanya des de començament d’any 193.247 hectàrees forestals, de manera que en poc més de sis mesos i mig s’han superat les xifres de tot el 2012, any de rècord amb 189.376 hectàrees, segons dades de l’organisme europeu EFFIS basades en imatges per satèl·lit.

El Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS) fa servir en les seves estimacions satèl·lits del programa Copernicus i en només 24 hores les dades corresponents a Espanya es van incrementar en 11.000 hectàrees, ja que els registres fins dimarts parlaven de 182.497 hectàrees cremades. Fins ara, el segon pitjor any de la sèrie històrica (iniciada el 2006) que publica EFFIS era el 2017, amb 130.920 hectàrees arrasades.

Millora a Zamora

Els veïns de les 14 localitats desallotjades per l’incendi forestal de Losacio (Zamora) van poder tornar a casa ahir després de rebre llum verda del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi). Es tracta dels últims a ser reallotjats, després de 18 localitats més que van ser evacuades dilluns passat.

Per altra banda, Renfe va restablir ahir a primera hora del matí la circulació dels trens d’alta velocitat que uneixen Madrid amb Aragó i Catalunya després d’interrompre el servei entre Alhama de Aragón i Calatayud des de dimarts a les onze de la nit per l’incendi d’Ateca (Saragossa). Les línies que uneixen Catalunya i Madrid, i que passen per Aragó, així com la que vincula Catalunya i Andalusia, que també circula per aquesta comunitat, van tornar a la normalitat.

La companyia ferroviària també va detallar que, dimarts a la nit, l’incendi va obligar a retrocedir a Barcelona des de Saragossa el tren Avlo que hauria d’haver arribat a Madrid cinc minuts abans de les dotze i que va sortir de Barcelona poc després de les nou.

El desastre d’Ateca, a més, va obligar a interrompre el trànsit a l’A-2 i a desallotjar les localitats d’Alhama de Aragón, Castejón de las Armas i Bubierca, així com la residència de gent gran de la localitat de Villarroya de la Sierra.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va prometre «recuperar» els danys causats per l’incendi que ahir ja havia arrasat 14.000 hectàrees de muntanya.

Paral·lelament, l’onada d’incendis que afecta Galícia des de dijous passat continua sense estar controlada i ja ha cremat més de 24.000 hectàrees, amb els focs d’O Courel (Lugo) i Valdeorras (Ourense) com els de més dimensió.

L’estimació provisional de la Xunta va augmentar ahir la superfície afectada a Carballeda de Valdeorras a 9.000 hectàrees, un foc que es va estendre a tots dos marges del riu Sil i va afectar el parc natural de la Serra da Enciña da Lastra. En aquest incendi, que es va estabilitzar però es va reactivar durant el cap de setmana a causa del vent, està activada la situació 2 per la proximitat de les flames al nucli de Candeda, a Carballeda. A més, arriba a la veïna Lleó, on es van desallotjar els veïns de Salas de la Ribera i San Pedro de Trones, al municipi de Puente de Domingo Flórez.