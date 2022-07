L’expresident dels Estats Units Donald Trump va decidir no frenar <strong>l’assalt al Capitoli</strong> del 6 de gener de 2021 perquè li convenia, i en lloc d’això va passar la tarda veient-lo per televisió. Així de rotund es va mostrar aquest dijous el comitè que investiga aquest atac al retreure-li una passivitat deliberada. «Era l’única persona al món capaç de parar la multitud. No va poder ser mobilitzat ni pels seus assistents ni pels seus aliats. Va ignorar les peticions desesperades de la seva pròpia família, incloent-hi [els seus fills] Ivanka i Donald Jr.», va dir el president d’aquesta comissió, el demòcrata Bennie Thompson.

Aquesta nova sessió, emesa en horari de màxima audiència, va ser la vuitena i última, fins al setembre, d’aquesta sèrie d’interrogatoris públics iniciada fa un mes. El focus va estar posat en els 187 minuts que van passar des que Trump va arengar la multitud a fer-se sentir al Capitoli fins que a les 16.17 h d’aquella tarda va penjar un vídeo a Twitter en què els va dir per primera vegada que havien d’abandonar la seu del Congrés.

En total van participar en la protesta unes 10.000 persones —la majoria trumpistes— i prop de 800 van irrompre a l’edifici mentre s’estava certificant formalment la victòria del demòcrata Joe Biden en les presidencials del novembre. La jornada va deixar cinc morts i uns 140 agents ferits.

Tres hores i mitja d’espera

Pel comitè, els 187 minuts examinats proporcionen un exemple clar d’abandonament de poder per part de l’exmandatari, que fins al vídeo citat havia publicat un tuit per criticar que el seu vicepresident, Mike Pence, es negués a anul·lar les eleccions, i dos per demanar als manifestants que fossin pacífics i respectessin la llei. Trump es negava a utilitzar la paraula ‘pau’ i va ser la seva filla qui el va convèncer per fer servir aquesta altra fórmula.

El president era llavors a la Casa Blanca, al no haver aconseguit convèncer els seus conductors que el portessin al Capitoli, tal com s’ha recordat avui i va relatar el 28 de juny una testimoni clau aquesta investigació política, Cassidy Hutchinson, ajudant del llavors cap de gabinet presidencial, Mark Meadows. En cas d’haver-s’hi personat, segons un agent de seguretat, hauria deixat de ser una manifestació pública per convertir-se en «alguna cosa més». «No sé si volen utilitzar la paraula ‘insurrecció’, <strong>cop d’estat</strong> o el que sigui», li va dir al comitè.

Els dos testimonis principals van ser aquest dijous Matthew Pottinger, ajudant de l’assessor de seguretat nacional en el Govern de Trump, i la llavors viceportaveu de la Casa Blanca, Sarah Matthews, que van dimitir després de l’assalt al considerar-lo «indefensable». Si Trump hagués volgut dirigir-se ràpidament a la nació, segons Matthews, ho hauria pogut fer en menys d’un minut. Aquest és el temps que es triga a anar des del menjador privat de l’ala oest fins a la sala de premsa.

Seguiment per la televisió

Però Trump estava seguint els aldarulls a la cadena conservadora Fox News i, en lloc de fer cas als seus assessors i mobilitzar les forces de l’ordre, va trucar al seu advocat, Rudy Giulani, i a senadors que eren dins del Capitoli per impulsar-los a retardar la certificació dels resultats electorals.

Mentre la turba era ja a l’interior de l’edifici, hi va haver agents del vicepresident, Mike Pence, que segons un funcionari de seguretat van començar a témer per la seva vida i van trucar als seus familiars per acomiadar-se. Entre la gent preocupada per com s’estava deteriorant la situació i per les seves implicacions hi havia el líder dels republicans a la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, que va demanar al gendre de Trump, Jared Kushner, que hi intercedís.

El 7 de gener, l’expresident continuava negant-se a donar per tancades les eleccions. El comitè esperava comptar amb una sèrie de missatges de text del Servei Secret enviats el 5 i 6 de gener i que podrien haver ofert més detalls, però només n’ha rebut un. La resta van ser esborrats en el marc d’una migració del sistema prèviament planificada i, segons els mitjans, no es poden recuperar. Aquest dijous s’ha sabut que el Departament de Seguretat Nacional va llançar una investigació penal sobre aquesta eliminació i ha demanat al Servei Secret que cessi la seva perquè no hi hagi ingerències.

Audiències anteriors havien servit per determinar vincles entre l’expresident i el seu cercle amb grups supremacistes que van liderar la protesta i per incidir que l’entorn més pròxim de Trump li va recalcar repetidament que la seva teoria del robatori de les eleccions no tenia fonament. La primera dama, Melania Trump, va assenyalar aquest dijous a Fox News que ella no va condemnar de manera immediata la violència desencadenada perquè aquella tarda estava treballant i ningú la va informar dels aldarulls.